Sébastien Buemi zal ook in het komende Formule 1-seizoen fungeren als de reservecoureur bij Red Bull Racing, het team van Max Verstappen en Pierre Gasly.

"Continuïteit is heel belangrijk en er is niemand met meer ervaring dan Sébastien Buemi, die in 2019 voor het negende jaar op rij Red Bull-coureur zal zijn", meldt de Oostenrijkse renstal op zijn site.

De dertigjarige Zwitser was in 2008 voor het eerst testcoureur bij Red Bull. Van 2009 tot en met 2011 was hij een van de vaste coureurs bij zusterteam Toro Rosso, met twee zevende plaatsen als beste prestatie in 55 races.

Sinds 2012 is Buemi onafgebroken reserve- en testcoureur bij Red Bull. Hij is in de afgelopen zeven jaar nooit ingevallen voor een van de vaste coureurs tijdens een Grand Prix.

Buemi is ook actief in het World Endurance Championship (namens Toyota) en de Formule E (namens Nissan). De Zwitser won vorig jaar samen met Fernando Alonso en Kazuki Nakajima de 24 uur van Le Mans en veroverde in 2016 de titel in de Formule E.

Verstappen begint dit jaar aan zijn derde volledige seizoen bij Red Bull, dat voor het eerst met Honda-motoren zal rijden. Gasly is de vervanger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo. Het Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië.