Max Verstappen heeft de taakstraf die hij moest uitvoeren na zijn handgemeen met Esteban Ocon als constructief ervaren. De Formule 1-coureur liep twee dagen mee met de stewards tijdens de Formule E-race in Marrakesh.

De 21-jarige coureur van Red Bull Racing kreeg de taakstraf opgelegd na de Grand Prix van Brazilië. Verstappen kwam tijdens de race in aanraking met Ocon, die zichzelf probeerde te ontdoen van één ronde achterstand.

Die actie kostte Verstappen de overwinning, waardoor hij na afloop verhaal ging halen bij de Fransman. Daarbij duwde de Nederlander Ocon tweemaal. De FIA besliste dat Verstappen een educatieve straf kreeg.

De coureur spendeerde de zaterdag als een veredelde waarnemer van de stewards. "Het was interessant om alles eens van de andere kant te kunnen zien", zegt Verstappen zaterdag op de website van de FIA. "Normaal spendeer je niet de hele dag met de stewards."

'Goed om te zien wat er gebeurt voor een straf'

In de race, waarin de Nederlander Robin Frijns tweede werd achter de Belg Jérôme D'Ambrosio, gebeurden voldoende incidenten. Zo tikten leiders én teamgenoten Félix António Da Costa en Alex Sims elkaar aan.

"Het was goed om te zien wat er gebeurt voor er een straf wordt uitgesproken", aldus Verstappen. "Soms pakt zo'n beslissing voor iemand niet fijn uit, maar het moet gewoon gebeuren en je moet de regels volgen."

"Ik denk het een goede ervaring is geweest om zaken eens te zien vanuit een ander perspectief dan in de auto", vervolgt Verstappen. "Ik denk dat dit heel constructief voor mij is geweest."

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar is ook vol lof over de Formule E, een raceklasse voor elektrische auto's. "Het kampioenschap is duidelijk groeiende. Er zitten veel grote merken in, dus ik vind het een toffe serie."

Verstappen is momenteel in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen, dat op zondag 17 maart officieel van start gaat met de Grand Prix van Australië.

