Robin Frijns is zaterdag als tweede geëindigd bij de Formule E-race in Marrakesh. De Limburger moest in de tweede wedstrijd van het seizoen alleen de Belg Jérôme D'Ambrosio voor zich dulden.

De 27-jarige Frijns was op het stratencircuit in Marokko als achtste gestart, maar profiteerde direct van een crash in de eerste bocht. Hij schoof daardoor op naar de vierde plaats.

De coureur, die ook in het DTM uitkomt, schoof in de slotfase van de race nog twee plaatsen op omdat de twee leiders - BMW I Andretti-teamgenoten Alexander Sims en António Félix Da Costa - tegen elkaar aan reden.

De safetycar kwam vervolgens de baan op, maar die verdween met nog één ronde te gaan. Frijns zat constant aan de staart van D'Ambrosio maar hij wist de Belg niet meer te passeren.

Het is desondanks het beste resultaat ooit voor Frijns in de Formule E. Hij kwam eerder in de seizoen 2015/2016 en 2016/2017 uit in de raceklasse voor elektrische wagens. In die periode wist hij één keer derde te worden.

De coureur van Envision Virgin Racing was het seizoen in december begonnen met een twaalfde plaats bij de race in Saoedi-Arabië. Dat leverde hem geen punten voor het klassement op.