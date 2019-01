Max Verstappen is zaterdag en zondag aanwezig bij het Formule E-weekend in Marrakesh. De Red Bull Racing-coureur gaat in Marokko als onderdeel van zijn taakstraf meelopen met stewards.

De 21-jarige Verstappen werd in november door autosportbond FIA veroordeeld tot een taakstraf van twee dagen vanwege het duwen van Esteban Ocon bij een akkefietje na de Grand Prix van Brazilië. De Fransman had de Nederlander tijdens de race van de baan getikt.

"Max Verstappen is present tijdens de Marrakesh E-Prix als gevolg van een beslissing die de stewards genomen hebben tijdens de Formule 1 Grand Prix van Brazilië in 2018", meldt de FIA vrijdag in een verklaring.

"Verstappen gaat de werkzaamheden van de stewards observeren en bekijken welke werkzaamheden zij doen. Dit is onderdeel van een onderwijzende en informatieve aanpak van de FIA in dit soort gevallen."

In Marrakesh staat het tweede raceweekend van het seizoen op het programma in de Formule E, het kampioenschap voor elektrische auto's. Onder anderen Nederlander Robin Frijns is in de raceklasse actief.

Verstappen verloor leiding in Brazilië

Verstappen en Ocon kwamen tijdens de race in Brazilië met elkaar in aanraking, waardoor Verstappen zijn leidende positie verloor. Hij eindigde nog wel als tweede, terwijl Ocon een tijdstraf voor het voorval kreeg.

Na de race zocht Verstappen Ocon op bij de weging, waar het tot een kortstondig handgemeen kwam. De FIA besliste tot een taakstraf voor de Nederlander.

Eind november zei Verstappen dat hij er tijdens zijn straf "niet als een idioot bij wil lopen". "Ik ga niet iets sulligs doen. Ik vind dat ik al zwaar genoeg word gestraft."

Verstappen is momenteel in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen, dat op zondag 17 maart officieel van start gaat met de Grand Prix van Australië.