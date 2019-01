Viervoudig wereldkampioen Alain Prost is erg blij dat Daniel Ricciardo komend Formule 1-seizoen voor Renault rijdt. Volgens de adviseur van de Franse renstal gaat de Australiër het team een grote dienst bewijzen.

"Vooropgesteld zijn we heel blij met de coureurs die we in 2018 hadden, dus ook met Carlos Sainz. Maar Daniel brengt iets anders met zich mee", zegt de 63-jarige Prost donderdag in gesprek met Motorsport.com.

"Hij zal niet zozeer voor extra motivatie zorgen, want dat is niet nodig, maar hij kan wel een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Renault. Daniel zal het team naar een andere dimensie brengen."

De 29-jarige Ricciardo was vorig seizoen nog de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar na lang wikken en wegen besloot hij zijn contract bij de Oostenrijkse renstal niet te verlengen en naar Renault te verkassen.

Bij de Franse renstal hoopt Ricciardo zich te revancheren voor een voor hem teleurstellend 2018. De Australiër viel afgelopen seizoen in 8 van de 21 races uit en belandde slechts twee keer op het podium (eerste in China en Monaco).

'We staan precies waar we wilden staan'

Volgens Prost had ook Renault meer uit 2018 kunnen halen, al benadrukt de Fransman dat het team er tijdens het seizoen bewust voor koos om de motor niet te veel te ontwikkelen en de focus op 2019 te leggen.

"In de zomer stonden we om uiteenlopende redenen niet waar we wilden staan, maar we kwamen sterk terug", vindt Prost, die in 1985, 1986, 1989 en 1993 wereldkampioen werd. "De motor werd daarna iets beter, al hebben we op het gebied van het chassis wel wat kansen gemist."

Renault eindigde het seizoen wel op de vierde plek in de WK-stand voor constructeurs, weliswaar op straatlengte afstand van de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull.

"De vierde plek was ons doel en daar zijn we in geslaagd, dus eigenlijk staan we precies waar we wilden staan", zegt Prost. "Het is niet makkelijk om altijd stappen voorwaarts te zetten, maar het gaat nu de goede kant op. Hopelijk kunnen we het gat met de topteams komend seizoen verkleinen."

Ricciardo maakt op 17 maart zijn debuut voor Renault, als het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat met de Grand Prix van Australië. Hij vormt in 2019 een duo met Nico Hülkenberg.