McLaren heeft donderdag de Duitser Andreas Seidl tot teambaas benoemd. Het Formule 1-team spreekt daarmee van een nieuwe stap in het herstructureringsproces.

Dat proces begon in juli met het vertrek van de toenmalige teambaas Eric Boullier, die aan de kant werd gezet vanwege de ondermaatse prestaties van McLaren.

De Braziliaan Gil de Ferran werd toen de nieuwe sportief directeur van het Britse team. Operationeel directeur Simon Roberts en engineer Andrea Stella namen sindsdien ook een deel van Boulliers taken over.

"We zijn blij dat Andreas het technische en operationele programma van McLaren gaat leiden. Dit is op twee fronten een belangrijke benoeming", zegt CEO Zak Brown van McLaren over de benoeming van Seidl, die overkomt van Porsche.

"Ten eerste is dit een belangrijke stap in ons herstelplan en voor onze lange termijn in de Formule 1. Daarnaast is specifiek leiderschap in ons Formule 1-programma een deel van onze strategie om McLaren op den duur op meerdere vlakken te laten groeien in de motorsport."

Voor de 43-jarige Siedl betekent zijn stap naar McLaren een terugkeer in de Formule 1. Hij was eerder namens BMW aan de koningsklasse van de autosport verbonden.

McLaren kende opnieuw teleurstellend seizoen

McLaren heeft opnieuw een teleurstellend Formule 1-seizoen achter de rug. Het team eindigde in de WK-stand voor constructeurs als zesde met 62 punten. Coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne speelden een bijrol.

In het verleden pakte McLaren acht keer de constructeurstitel, maar de laatste dateert alweer van 1998. Twaalf keer greep een coureur de wereldtitel in een auto van McLaren. De huidige Mercedes-coureur Lewis Hamilton was in 2008 de laatste.

Oud-teambaas Boullier, die sinds januari 2014 teambaas was, slaagde er niet in om oude tijden te doen herleven. McLaren ondervond de afgelopen jaren veel betrouwbaarheidsproblemen met de Honda-motor. In 2018 presteerde het team met een krachtbron van Renault nauwelijks beter.

Volgend seizoen rijdt McLaren in een nieuwe samenstelling. Alonso (gestopt) en Vandoorne (overstap naar Formule E) worden vervangen door Carlos Sainz en Lando Norris.