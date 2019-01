Esteban Ocon heeft hoge verwachtingen van Force India in het komende Formule 1-seizoen. De Fransman denkt dat de renstal, die in 2019 Racing Point F1 Team heet, iets kan doen aan de dominantie van Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing.

"Het is een gigantisch gat met die teams. Maar nu er meer financiële middelen zijn, ben ik ervan overtuigd dat Racing Point een stap in de goede richting zet en een goede uitdager wordt", zegt Ocon woensdag in gesprek met Autosport.

De 22-jarige Fransman reed in 2018 voor Force India, maar raakte zijn stoeltje voor komend seizoen kwijt aan Lance Stroll. De jonge Canadees, die profiteert van het feit dat zijn vader Lawrence het noodlijdende team in augustus overnam, vormt samen met Sergio Pérez het rijdersduo voor 2019.

Ocon hielp Force India in 2017 aan een knappe vierde plek in de WK-stand voor constructeurs, maar het team deed het afgelopen jaar met een zevende plek een stuk minder. Renault toonde zich 'the best of the rest', terwijl ook Haas en McLaren beter presteerden.

Ocon prijst werkethiek bij Force India

Ondanks die teleurstellende zevende plek hield Ocon een positief gevoel over aan het seizoen. De reservecoureur van Mercedes is onder de indruk van de manier waarop Force India te werk ging.

"Het is indrukwekkend om te zien hoe professioneel het team is en hoeveel werk ze verzetten om resultaten te behalen. De mensen zijn hongerig naar succes en dat is denk ik het allerbelangrijkste", aldus Ocon.

"Dat is ook waarom we zo competitief waren, ook al hadden we niet altijd de financiële middelen. Dat laatste zal geen probleem meer zijn onder het nieuwe bewind, dus wordt het allemaal nog een stuk makkelijker."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië en telt in totaal 21 races. De Grand Prix van Abu Dhabi vormt in december net als in 2018 het sluitstuk van het seizoen.