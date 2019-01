Max Verstappen krijgt komend Formule 1-seizoen dankzij de nieuwe Honda-motor ook de beschikking over de zogeheten 'party mode'. De Nederlander van Red Bull Racing kan daardoor in de kwalificaties waarschijnlijk beter de strijd aangaan met Ferrari en Mercedes.

"We kunnen nu ook voor het eerst gebruikmaken van een 'party mode'", bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko dinsdag in gesprek met Motorsport.com.

De Oostenrijker is dan ook positief over de motor van Honda, nadat Red Bull de afgelopen seizoenen met een krachtbron van Renault reed. "De cijfers maken ons erg optimistisch, ook als het gaat om het verbeterde vermogen."

De voorbije jaren waren Ferrari en Mercedes de enige teams met een 'party mode', die de motor extra vermogen geeft en vooral in de kwalificatie een extra wapen is. Ook in de race kan die worden ingezet, al is dat wel een zware belasting voor de motor.

'Honda-motor is nu al beter dan de Renault-krachtbron'

Met een Renault-motor won Verstappen vijf races in dienst van Red Bull, maar poleposition bleef uit. Marko denkt dat daar komend seizoen eindelijk verandering in kan komen.

"De Honda-motor is nu al beter dan de Renault-krachtbron. Als je onze gps-data combineert met de data van Honda, dan zullen we in de buurt van Mercedes en Ferrari komen."

Marko beseft wel dat Ferrari en Mercedes deze winter ook stappen zullen zetten, maar hij denkt dat de ontwikkeling bij Red Bull sneller gaat. "Natuurlijk zitten zij ook niet stil. Maar omdat zij al op een hoog niveau zitten, kunnen zij niet meer zulke grote stappen maken."

"Als het verschil in vermogen klein is, dan kunnen we dat met de auto compenseren. Afgelopen seizoen lagen we gemiddeld 40 pk achter. In de kwalificaties was dat zelfs 70 pk."

'We kunnen het seizoen niet met drie motoren uitrijden'

Toch benadrukt de teambaas ook dat de overgang naar een andere motor problemen op kan leveren voor Verstappen en diens nieuwe teamgenoot Pierre Gasly.

"We zijn ons ervan bewust dat het met de betrouwbaarheid soms nog wat lastig kan worden en dat we het seizoen waarschijnlijk niet met drie motoren kunnen uitrijden. Maar als je de juiste circuits uitkiest voor die gridstraffen, dan kun je binnen een paar ronden alweer vooraan meedoen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint in het weekend van 15 tot en met 17 maart met de Grand Prix van Australië. Volgende maand wordt al getest op het circuit van Barcelona en voor die tijd zal Red Bull de nieuwe auto presenteren.