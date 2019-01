Nyck de Vries gaat komend weekeinde in het Marokkaanse Marrakesh testen voor het Formule E-team van Virgin Racing.

De 23-jarige Fries reed afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij in de Formule 2 en zal ook komend seizoen actief zijn in die klasse.

De Vries testte vorig jaar ook al in de Formule E, toen voor het fabrieksteam van Audi, maar zij kiezen dit jaar voor de Britse DTM-coureur Jamie Green en de Duitse vaste testrijder Nico Müller.

Virgin Racing is als klant gelieerd aan Audi. Een andere Nederlander, Robin Frijns, en de Brit Sam Bird vormen het coureurskoppel van Virgin Racing in de Formule E.

'De Formule E is een veelbelovende klasse'

De Vries, die op korte termijn de stap hoopt te maken naar de Formule 1, kijkt uit naar de tests in Marrakech en verwacht er veel van.

"De Formule E is een veelbelovende klasse. Deze test is een mooie manier om aan mijn nieuwe seizoen te beginnen. Ik ga er alles aan doen om het team van Virgin Racing de best mogelijke feedback te geven."

De Vries eindigde mede door drie zeges vorig jaar als vierde in de strijd om de titel in de Formule 2 en deed het daarmee beter dan zijn zevende plaats in 2017.

De geboren Sneker reed afgelopen seizoen in dienst van Pertamina Prema Theodore Racing, maar maakt dit seizoen de overstap naar de Franse renstal ART Grand Prix, waar hij de Rus Nikita Mazepin als teamgenoot krijgt.

Het Formule 2-seizoen begint op 30 maart in Bahrein, waarna er de daaropvolgende weken geracet wordt in Azerbeidzjan, Spanje, Monaco en Frankrijk.