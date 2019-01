Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene wordt per direct vervangen door technisch directeur Mattia Binotto. Dat heeft de Italiaanse renstal maandag bevestigd.

De geruchten over een vertrek van Arrivabene bij het topteam deden al enige tijd de ronde. Eerder op maandag meldden diverse prominente media dat de vervanging snel zou plaatsvinden.

"Het besluit is genomen na lange gesprekken over Maurizio's langetermijnplannen en die van het team. We bedanken hem voor zijn waardevolle bijdrage in de laatste jaren en wensen hem het beste", meldt Ferrari in een statement.

Ferrari kende in 2018 net als een jaar eerder een goed seizoen, met meerdere overwinningen. Toch werd het grote doel, het winnen van het wereldkampioenschap, niet gehaald. Lewis Hamilton won de vijfde wereldtitel op rij voor Mercedes, Ferrari-coureur Sebastian Vettel eindigde als tweede. Ferrari pakte in 2007 voor het laatst de rijderstitel.

Vooral operationeel en strategisch ging er in 2018 veel mis bij de 'Scuderia', waardoor de snelheid van de door het team van Binotto ontwikkelde auto vaak niet werd benut. De leiding van Ferrari en moederbedrijf Fiat lijken dit vooral Arrivabene aan te rekenen.

De 61-jarige Italiaan werd eind 2014 teambaas van Ferrari, waarna twee wisselvallige jaren volgden. Sinds de aanstelling van Binotto op de technische afdeling in 2016 vond het team weer de weg omhoog, maar dat leverde nog geen wereldtitel op.

Binotto was gefrustreerd

De afgelopen maanden ging de geruchtenmolen rondom de in Zwitserland geboren Binotto draaien. Hij zou gefrustreerd zijn omdat Arrivabene de schuld van mindere optredens vaak op de auto afschoof. Binotto zou zelfs een aanbieding van Mercedes hebben gekregen, die hij weigerde.

Arrivabene noemde de verhalen over Binotto eerder "fake news, bedacht om onrust te zaaien in het team". Op de vraag of hij zelf aan kon blijven, herhaalde Arrivabene steeds dat dit in handen was van Louis Camilleri, de nieuwe president van Ferrari. Camilleri nam het roer afgelopen zomer over van de overleden Sergio Marchionne.

Het is nog onbekend wie de eventuele opvolger wordt van Binotto als technisch directeur.

Ferrari heeft voor het komende seizoen Vettel en nieuwkomer Charles Leclerc als coureursduo. De nieuwe auto wordt op 15 februari gepresenteerd.