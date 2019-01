Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt dat Valtteri Bottas in het komende Formule 1-seizoen een stuk beter moet presteren om zijn stoeltje bij het topteam ook in 2020 te behouden.

"Valtteri weet precies wat er dit jaar van hem verwacht wordt", aldus Wolff vrijdag tegen Motorsport.com. "Hij moet afrekenen met alle pech en op hetzelfde niveau presteren als Lewis Hamilton. Dat is wat hij nodig heeft voor 2020. En hij heeft dat in zich."

De 29-jarige Bottas kwam in 2017 over van Williams en kende een prima debuutseizoen bij Mercedes met dertien podiumplekken (drie zeges), 305 punten en de derde plek in de WK-stand.

Vorig jaar stelde de Fin echter teleur met geen enkele overwinning, acht podiumplekken, 247 punten en de vijfde plek in het wereldkampioenschap. "Ik begon goed en daarna werd mijn seizoen alleen maar minder", zei Bottas, die in 2018 ook flink wat pech had, na de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het jaar.

Zijn teamgenoot Hamilton kende wederom een topseizoen, want de Engelsman pakte mede door elf GP-zeges de vijfde wereldtitel uit zijn carrière.

'Bottas kan wereldkampioen worden'

Bottas verlengde in juli zijn contract bij Mercedes met een jaar tot 2019, met een optie voor nog een seizoen. Wolff benadrukt dat de coureur uit Nastola komend seizoen moet laten zien dat hij het gevecht met Hamilton aankan.

"Het is niet makkelijk om een vijfvoudig wereldkampioen die op de toppen van zijn kunnen presteert te verslaan en dat weet Valtteri. Maar ik denk dat hij het kan", stelt de Oostenrijkse teambaas.

"Valtteri kan races winnen, dat heeft hij ook in 2018 op bepaalde momenten bewezen. Als hij momentum kan creëren en echt meedoet om het kampioenschap, dan denk ik dat hij in staat is om wereldkampioen te worden."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië.