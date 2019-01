Toto Wolff schrijft het succes dat Mercedes boekt in de Formule 1 voor een groot deel toe aan Michael Schumacher, de legendarische coureur die donderdag zijn vijftigste verjaardag viert.

Veel grootheden uit de koningsklasse van de autosport staan op de verjaardag van Schumacher stil bij de Duitser, die na zijn zware skiongeluk in december 2013 niet meer in de openbaarheid is verschenen. Schumacher liep daarbij zware hersenschade op en lag lange tijd in coma.

De coureur, die jaren voor Ferrari reed, maakte in 2010 zijn rentree in de Formule 1 bij Mercedes, dat toen debuteerde met het huidige team. In drie jaar tijd kwam Schumacher tot één podium, maar het team heeft zich sindsdien ontwikkeld tot hét topteam van de sport.

"Michael is een van de grondleggers van ons succes van de afgelopen vijf jaar", zegt Mercedes-teambaas Wolff tegen Autosport. "Er is geen coureur zoals hij en hij heeft ons met zijn geweldige ervaring ontzettend geholpen bij de ontwikkeling van het team. Zijn rol is cruciaal geweest en daar zijn we hem nog altijd dankbaar voor."

Mercedes vijf jaar op rij wereldkampioen

De Oostenrijker trad in 2013 aan als teambaas, enkele maanden nadat Schumacher voorgoed stopte als Formule 1-coureur. Ook Lewis Hamilton kwam toen bij het team en sindsdien reeg het team de successen aaneen. Vanaf 2014 werd steeds de constructeurstitel gewonnen, terwijl Lewis Hamilton (vier keer) en Nico Rosberg (één keer) in die jaren wereldkampioen werden.

Wolff kan zich nog goed herinneren hoe erg hij in 2012 onder de indruk was van Schumacher, toen beide mannen tijdens een vlucht enkele potjes backgammon speelden. "We praatten en speelden de hele vlucht. We hadden een goed en eerlijk gesprek en na de landing had ik het gevoel dat ik hem langer kende dan het geval was."

De familie van Schumacher liet woensdag in een zeldzame verklaring weer eens iets los over de zevenvoudig wereldkampioen. Gemeld werd dat de Duitser "in de best mogelijke handen is".