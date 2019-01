De familie van Michael Schumacher heeft woensdag in een zeldzaam statement gemeld dat de legendarische Formule 1-coureur in de "best mogelijke handen" is.

"We verzekeren iedereen dat we al het mogelijke doen om hem te helpen", aldus de verklaring van de familie Schumacher.

Schumacher, die donderdag vijftig jaar wordt, is niet in het openbaar verschenen sinds hij in december 2013 een zwaar skiongeluk kreeg. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 uit Duitsland liep daarbij zware hersenschade op en lag 159 dagen in coma. Hij wordt verzorgd in zijn huis in Zwitserland.

De familie laat nog altijd niets los over de huidige toestand van Schumacher. "Begrijp alstublieft dat we de wens van Michael respecteren en informatie over zijn gezondheid privé houden", besluit de familie. Ter ere van zijn verjaardag brengt de familie een app uit voor fans om terug te kijken op zijn succesvolle loopbaan.

'We moeten begrip hebben voor terughoudendheid'

Formule 1-directeur Ross Brawn, die met Schumacher samenwerkte bij Benetton, Ferrari en Mercedes, begrijpt de beslissing van Schumachers vrouw Corrina en zijn familie om nauwelijks iets te zeggen over zijn gezondheid.

"Ik heb veel contact met Corrina en ik begrijp haar beslissing volledig", aldus Brawn. "Michael heeft tijdens zijn hele loopbaan weinig gezegd over zijn privéleven. Zijn familie was het altijd eens met die beslissing. Het is volledig begrijpelijk dat Corrina zich nu ook aan dat principe houdt, zelfs na zo'n tragisch ongeval. We moeten die beslissing respecteren."

Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt, die ook jarenlang samenwerkte met Schumacher, was in november nog bij Schumacher. "Ik ben altijd terughoudend als ik het hier over heb, maar het is waar: ik heb de Grand Prix van Brazilië in Zwitserland bij Michael bekeken", zei Todt in november tegen Bild. De FIA-voorzitter wilde verder niets kwijt over de toestand van Schumacher.