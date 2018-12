Honda heeft goede hoop dat het Red Bull Racing in het nieuwe Formule 1-seizoen van een betrouwbare motor voorziet. De Japanse fabrikant houdt een goed gevoel over aan 2018.

Honda heeft als motorleverancier van Toro Rosso een prima seizoen achter de rug. In eerdere jaren liet de krachtbron tijdens de samenwerking met McLaren juist nog veel te wensen over.

"We hebben een heel goed gevoel bij de betrouwbaarheid van de motor. Het was dit jaar compleet anders dan voorgaande jaren", zegt Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda, zondag tegen Motorsport.com.

"In eerdere jaren kregen we te kampen met veel problemen en mankementen. Dit seizoen was de betrouwbaarheid onze voornaamste prioriteit, naast de snelheid uiteraard."

Red Bull nam na afgelopen seizoen na twaalf jaar afscheid van motorleverancier Renault. Vooral in de laatste jaren verliep de samenwerking met de Franse fabrikant stroef, want Max Verstappen en Daniel Ricciardo vielen regelmatig stil op het circuit.

Toyoharu Tanabe (rechts) bij de bekrachtiging van de samenwerking met Red Bull Racing in juni. (Foto: ANP)

'Wisten niet wat we konden verwachten'

Directeur Tanabe geeft toe dat het even afwachten is hoe de samenwerking met Red Bull zal gaan verlopen, omdat het bij een samenwerking altijd even aftasten is.

"We wisten aan het begin van het afgelopen seizoen ook niet goed wat we konden verwachten, want toen hadden we met Toro Rosso een nieuwe partner", aldus de topman van Honda.

De breuk tussen Red Bull en Renault leidde de afgelopen maanden tot een verbale ruzie tussen beide partijen. Het team van Verstappen liet meerdere keren weten te verwachten dat het er flink op vooruit gaat met Honda, wat niet goed viel bij de Franse leverancier.

Zo beweerde Renault-baas Cyriel Abiteboul vorige week nog dat Red Bull liegt over de data van Honda. "Ze verbergen de feiten en manipuleren de data. Ik begrijp die strategie wel, maar het is niet op feiten gebaseerd", zei hij.

Het nieuwe seizoen begint eind februari officieus met de testweken in Barcelona. In aanloop naar die tests onthullen de teams hun auto. De eerste Grand Prix is op 17 maart in Australië.