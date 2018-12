Max Verstappen denkt dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton het dit jaar vooral aan zijn auto én teamgenoot Valtteri Bottas te danken had dat hij zijn vijfde wereldtitel pakte. De Red Bull Racing-rijder stelt dat hij in de W09 eveneens kampioen was geworden.

"De meeste coureurs waren wel wereldkampioen in die auto geworden. Vooral als je een teamgenoot naast je hebt die niet zo snel is", doelt Verstappen vrijdag in een interview met het AD op Hamiltons Mercedes-collega Bottas.

"Als je teamgenoot er zo vaak zo ver achter rijdt, is het wel heel makkelijk om de punten bij elkaar te rapen. Ik had Daniel Ricciardo natuurlijk veel dichter op mij zitten. Dan móét je echt wel voor je punten vechten. Bij Mercedes was het een heel ander verhaal."

Hamilton had eind oktober in de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Mexico aan een vierde plek genoeg om zijn vijfde wereldtitel binnen te halen. Zijn teamgenoot Bottas won geen race en eindigde in de WK-stand als vijfde.

"Hamilton vocht natuurlijk wel tegen Ferrari, moest altijd gewoon scherp blijven", aldus Verstappen. "Maar ik denk soms wel eens: hoe minder je teamgenoot is, hoe relaxter je zelf kunt rijden. En dan weet je ook dat het team volledig op jou is ingesteld. Dat maakt je alleen maar sneller."

Geen spijt van opstootje met Ocon

In het interview laat de 21-jarige Verstappen ook weten nog altijd geen spijt te hebben van zijn opstootje met Force India-rijder Esteban Ocon. Hij werd in Brazilië van de baan getikt door de Fransman en haalde na de race verhaal, waarbij hij Ocon een paar keer duwde.

"Het waren niet eens de emoties, ik vond het een heel rustige reactie van mijn kant. Van heel veel mensen kreeg ik te horen dat ik hem op zijn bakkes had moeten slaan. En ik had hem ook net zo makkelijk een klap kunnen geven, maar dat heb ik niet gedaan", aldus Verstappen.

"Voor mezelf was ik superrustig, maar ik wilde wel even verhaal halen, zo van: wat deed jij nou? Toen begon hij me een beetje uit te lachen. En als je net die wedstrijd hebt verloren, dan vind ik dat een heel ongepaste reactie."

Nieuw seizoen start eind februari officieus

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint eind februari officieus met de testweken op het circuit van Barcelona. In aanloop naar die tests presenteren de teams hun nieuwe auto. Red Bull rijdt in 2019 met een Honda-motor en Verstappen laat nog maar eens weten hoopvol te zijn.

"Wereldkampioen worden is het doel van het hele team, dus daar gaan we als Red Bull Racing natuurlijk wel voor. In 2019 of 2020? Hopelijk dat we komend jaar al een kans maken."

De eerste Grand Prix van 2019 staat op 17 maart op het programma. In de eerste helft van het seizoen volgen races in Bahrein, China, Azerbeidzjan, Spanje, Monaco, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije.