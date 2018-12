Red Bull Racing ziet bij een eventueel vertrek na 2020 uit de Formule 1, deelname aan de 24 uur van Le Mans, met de Aston Martin Valkyrie, als een serieuze optie.

Het Oostenrijkse team, met Max Verstappen en (met ingang van komend seizoen) Pierre Gasly als coureurs, is sinds 2005 actief in de Formule 1. De huidige overeenkomst loopt nog tot en met 2020.

Daarna gaat er, als het aan eigenaar Liberty Media ligt, veel veranderen in de belangrijkste raceklasse. Er moet onder meer een gelimiteerd budget komen voor alle teams met als doel de sport eerlijker te maken. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt over de toekomstplannen.

"Zolang er nog geen overeenstemming is, nemen we geen beslissing", zegt Helmut Marko aan Motorsport.com. "Maar stoppen is een optie."

De topadviseur van Red Bull gaf eerder al aan dat een eventueel langer verblijf in de Formule 1 mede afhangt van het succes van de overstap van Renault naar Honda, met ingang van komend seizoen de nieuwe motorleverancier van het team dat vorig seizoen achter Mercedes en Ferrari derde werd in het constructeurskampioenschap.

Le Mans als plan B

Marko denkt dat het voor Red Bull interessant is om ook andere raceklasses in het oog te houden, zoals de 24 uur van Le Mans. "Dat zou een optie kunnen zijn met de Valkyrie, met de hypercar-regels. De Valkyrie is een enorm succes gebleken. Alle exemplaren waren meteen verkocht."

Zelfs als Red Bull actief blijft in de Formule 1, is het mogelijk dat Red Bull zich ook op andere projecten gaat richten. Marko loopt daarbij vooruit op het door Liberty Media voorgestelde budgetplafond.

"We zouden dan afscheid moeten nemen van een aantal werknemers en dat willen we liever niet. We zouden ze dan kunnen gebruiken voor projecten als Le Mans. Het grootste deel van de financiën komt dan voor rekening van Aston Martin. Dat is logisch, aangezien op Le Mans de fabrikant wint."

Red Bull deed nooit eerder mee aan de prestigieuze autorace, die jaarlijks op het Circuit de la Sarthe in het noordwesten van Frankrijk wordt gehouden. De wedstrijd vindt elk jaar plaats in juni.