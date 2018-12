Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Lewis Hamilton vaak niet de erkenning krijgt die hij verdient. De Oostenrijker heeft geen idee waarom de prestaties van de wereldkampioen niet op waarde worden geschat.

De 33-jarige Hamilton pakte afgelopen Formule 1-seizoen zijn vijfde wereldtitel en schaarde zich daarmee in een illuster rijtje. De Brit moet alleen legende Michael Schumacher (zeven kampioenschappen) nog voor zich dulden.

"Lang niet iedereen herkent een geweldige carrière, een grote sportman of een grootheid in het algemeen op het moment zelf. Er heerst veel negativiteit en jaloezie", zegt teambaas Wolff woensdag tegen persbureau Reuters.

"Iemand krijgt alleen erkenning op het moment dat zijn loopbaan ten einde is. Geen idee hoe dat komt. We zijn juist bevoorrecht dat we de carrière van misschien wel de grootste coureur ooit mogen meemaken."

Wolff ziet een gelijkenis met Schumacher, die zijn meeste wereldtitels in dienst van Ferrari pakte. "Uiteraard was Michael ongelooflijk en heeft hij veel records gevestigd, maar Lewis bewandelt hetzelfde pad. Michael kreeg ook pas erkenning toen hij gestopt was en nog meer na zijn tragische ongeval. Dat is jammer."

'Zijn getuige van een geweldige coureur'

De Mercedes-teambaas vindt dat mensen moeten beseffen dat de prestaties van Hamilton, die zijn vijfde wereldtitel eind oktober al veiligstelde dankzij een vierde plek in Mexico, heel bijzonder zijn.

"We zijn getuige van een geweldige coureur, die op de toppen van zijn kunnen presteert. In de Verenigde Staten zorgt dat vaak voor inspiratie, maar in Europa levert het vooral afgunst en negativiteit op", aldus de 46-jarige Wolff.

"Ik ben zeker bevooroordeeld, omdat ik een emotionele band met Lewis heb. Voor mij is hij momenteel de grootste sporter van Groot-Brittannië."

Vanuit de Formule 1 zelf kreeg Hamilton aan het einde van het seizoen in ieder geval wel erkenning, want de Brit werd in een verkiezing onder alle teambazen verkozen tot beste coureur van 2018. Bovendien volgde hij Max Verstappen bij het FIA-gala op als Persoonlijkheid van het Jaar.

Eind februari staan in Barcelona de testweken richting het nieuwe seizoen, dat op 17 maart officieel begint met de Grand Prix van Australië, op het programma.