Formule 1-directeur Ross Brawn heeft zich tegen het einde van het jaar nog maar eens positief uitgelaten over Max Verstappen. De Engelsman vindt dat de Red Bull Racing-coureur zich in 2018 enorm heeft ontwikkeld.

"Je gaat er snel aan voorbij hoe jong hij is. Als ik terugdenk aan mezelf op die leeftijd, dan is het heel speciaal wat Max onder alle aandacht en druk laat zien", zegt Brawn, die Verstappen dit jaar al vaker loofde, in een terugblik op het seizoen op de site van de Formule 1.

"Max' aanpak wordt volwassen. Hij is wat rustiger als hij aanvalt, terwijl hij geen snelheid en agressie verliest. Hij heeft in 2018 weer een grote stap gezet. In de juiste auto en bij het juiste team is hij een potentiële wereldkampioen."

De 21-jarige Verstappen kende een moeizame start van 2018, want in de eerste zes races haalde hij in zowel Bahrein als Azerbeidzjan de finish niet en eindigde hij alleen in Spanje op het podium. Vooral na de zomerstop kende hij een ijzersterke reeks.

Zijn goede prestaties leidden Verstappen uiteindelijk naar de vierde plek in de WK-stand. Eerder deze week zei de Limburger te hebben geleerd van zijn beroerde begin van het jaar.

'Honda-samenwerking biedt geweldige kansen'

Voormalig teambaas Brawn denkt dat Red Bull er goed aan heeft gedaan om motorleverancier Renault na twaalf jaar aan de kant te zetten en vanaf 2019 in zee te gaan met Honda. Bij de Japanse fabrikant wordt de focus vol op het team van Verstappen gelegd.

"Het is altijd een uitdaging als je het fabrieksteam bent, maar het is iets waar ik als teambaas altijd op heb ingezet, omdat het je geweldige kansen biedt. Red Bull moet de samenwerking met Honda aangrijpen om weer echt top te zijn", aldus de 64-jarige Engelsman.

De oud-teambaas van Honda F1 vindt het ook een voordeel voor Red Bull dat Verstappen in tegenstelling tot Daniel Ricciardo bij het team is gebleven. "Hij is nu het referentiekader en dat is voor een team altijd fijn. Als de auto wat minder is of er moet iets geregeld worden, dan kent de coureur alles en is het nuttig wat hij zegt."

Verstappen krijgt Pierre Gasly, die overkomt van Toro Rosso, als nieuwe teamgenoot. Eind februari staan in Barcelona de testweken richting het nieuwe seizoen, dat op 17 maart officieel begint met de Grand Prix van Australië, op het programma.