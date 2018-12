Max Verstappen stelt dat hij veel heeft geleerd van zijn teleurstellende start van het afgelopen Formule 1-seizoen. De Red Bull Racing-coureur hoopt een dergelijk begin in 2019 te voorkomen.

De 21-jarige Verstappen haalde bij zijn eerste zes races in zowel Bahrein als Azerbeidzjan de finish niet en eindigde alleen in Spanje op het podium. Na de zomerstop kende hij wél een sterke reeks, wat hem de vierde plek in de WK-stand opleverde.

"Alleen de eerste zes races waren niet even positief, maar daar heb ik veel van geleerd. Dat heeft me ook geholpen in de races daarna", zei Verstappen in het Oostenrijkse tv-programma Sport & Talk.

Bij het zesde raceweekend van 2018, in Monaco, reed Verstappen tijdens de laatste training zijn auto in puin, waarna hij negende werd in de Grand Prix. Naderhand gaf hij aan zijn rijstijl te hebben gewijzigd.

Die opmerking trok hij eind vorige maand na de laatste race in Abu Dhabi in. "Om eerlijk te zijn, nu mag ik het toch zeggen want het seizoen is toch afgelopen, heb ik niet zo veel veranderd. Ik heb mooi meegeluld met iedereen", stelde hij toen.

'Moeilijk om iets over RB15 te zeggen'

In het Oostenrijkse tv-programma werd Verstappen uiteraard ook gevraagd naar de Red Bull-auto voor het aankomende seizoen, maar de Nederlander kon nog weinig kwijt over de RB15.

"Het is moeilijk om daar iets over te zeggen, want je weet niet wat de anderen doen. Bij ons is iedereen in ieder geval zeer positief", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar, die wel liet weten een goed gevoel te hebben bij de ontwikkelingen die er binnen Red Bull gaande zijn.

"Je merkt binnen het hele team dat iedereen enorm gemotiveerd is en dat is nu het belangrijkste. Dat is erg mooi om te zien. Dinsdag rijd ik voor de eerste keer in de simulator met een Honda-motor. We werken hard aan volgend jaar."

Bij Red Bull, dat na twaalf jaar afscheid nam van motorleverancier Renault, hoopt men dat Verstappen met de nieuwe Honda-krachtbron kan meedoen om de wereldtitel. De Limburger krijgt met Pierre Gasly een nieuwe teamgenoot, want Daniel Ricciardo vertrok naar Renault.