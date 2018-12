Max Verstappen heeft volgend jaar liever een snelle en onbetrouwbare motor dan een tragere krachtbron. Zijn team Red Bull Racing verruilt deze winter de Renault-motor voor een exemplaar van Honda.

"Als ik moet kiezen, dan geef ik er de voorkeur aan om de ene race te winnen en bij de volgende mijn motor op te blazen in plaats van dat ik constant te langzaam ben", zegt Verstappen vrijdag tegen Sky Sports.

Dit jaar reed Red Bulls zusterteam Toro Rosso al met Honda-motoren. De renstal gebruikte de meeste krachtbronnen van alle teams en had ook regelmatig technische problemen. Bij de laatste race in Abu Dhabi viel Pierre Gasly nog uit door een mankement aan de motor.

Toch is Verstappen niet bezorgd over eventuele problemen met de betrouwbaarheid. "Honda heeft veel motoren gebruikt omdat het kon, maar ze waren dit seizoen al behoorlijk goed."

Eerder liet Red Bull-teambaas Christian Horner al weten dat Toro Rosso afgelopen jaar min of meer werd opgeofferd om de motor van Honda te ontwikkelen. De vele gridstraffen werden voor lief genomen, met als doel om Red Bull in 2019 met een competitieve motor te kunnen laten racen.

Verstappen blij met betrokkenheid topontwerper Newey

"Het ziet er allemaal veelbelovend uit, maar we moeten ook realistisch blijven", zegt Verstappen. "Eerst moeten we een goede auto bouwen. Daarnaast moeten we een betrouwbare en krachtige motor hebben."

Volgens Verstappen is Adrian Newey "nauw betrokken" bij de ontwikkeling van de RB15. "Dat is een heel goede zaak", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.

Hoofd technische afdeling Newey bouwde in het verleden bij Williams, McLaren en Red Bull tien keer de auto waarmee de constructeurstitel veroverd werd en is daarmee de succesvolste ontwerper in de Formule 1. De laatste jaren had hij slechts een zijdelingse rol bij de ontwikkeling van de auto's van Red Bull.

De eerste Grand Prix van 2019 is op 17 maart in Australië. Op 18 februari komen de nieuwe auto's voor het eerst de baan op bij de wintertesten in Barcelona.