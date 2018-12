Charles Leclerc heeft zichzelf ten doel gesteld om volgend jaar twee Grands Prix te winnen. De jonge Monegask rijdt in 2019 voor Ferrari.

"Nu ik voor Ferrari rijd, wil ik graag een aantal Grands Prix winnen", zei Leclerc donderdagavond tegen Motorsport.com bij een gala in Italië waarbij de coureur werd onderscheiden met de Gouden Helm.

Leclerc heeft zijn zinnen gezet op twee specifieke races: "Mijn thuisrace in Monaco en Monza. Het moet ongelooflijk zijn om als coureur van Ferrari in Italië te racen."

De 21-jarige Leclerc reed afgelopen seizoen bij Sauber voor het eerst in de Formule 1. Met een dertiende plaats in het eindklassement maakte hij een goede indruk.

Ferrari legde Leclerc vast als opvolger van Kimi Räikkönen, die dit jaar één Grand Prix won. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bezorgde Ferrari vijf zeges in 2018.

"Het is belangrijk voor me dat ik volgend jaar een coureur als Sebastian naast me heb van wie ik veel kan leren. Hij is een geweldig persoon en een uitstekende coureur", zegt Leclerc over de 31-jarige Duitser.

Leclerc voelt alleen steun, geen druk

Leclerc beseft dat er volgend jaar bij Ferrari veel op hem gelet zal worden. "Maar ik voel geen druk. Ik voel alleen de steun van het team en daar ben ik blij mee. Ik zal mijn uiterste best doen om de doelen van het team te behalen."

Tijdens de testdagen in Abu Dhabi na de laatste race van het jaar reed Leclerc zijn eerste rondes in een Ferrari-bolide. "Het was geweldig, ik vond het heerlijk om in een Ferrari te rijden. Ik voelde me vereerd."

"Het ging natuurlijk maar om een test, maar het gevoel was meteen al buitengewoon", kijkt de coureur terug.

Eerder op vrijdag maakte Ferrari als eerste van alle teams bekend wanneer de auto van 2019 onthuld wordt. Dat gebeurt op 15 februari.

Drie dagen later beginnen de wintertesten in Barcelona. De eerste Grand Prix van 2019 is op 17 maart in Australië.