Ross Brawn, directeur motorsport van de Formule 1, verwacht dat de sport volgend jaar 20 procent beter wordt. Door nieuwe regelgeving moet inhalen gemakkelijker worden, zodat er meer spektakel op de circuits te zien zal zijn.

"Totdat de auto's op het circuit verschijnen, weten we niet welke oplossingen de teams bedacht hebben, maar onze voorspelling is dat we een verbetering van zo'n 20 procent krijgen", zegt Brawn vrijdag op de website van de Formule 1.

De nieuwe regelgeving houdt in dat de voorvleugels wijder en eenvoudiger worden en dat de achtervleugels wijder en dieper zullen zijn. Hierdoor moet de aerodynamische turbulentie achter de wagens afnemen, waardoor achterliggers minder last hebben van 'vuile lucht' en hun voorganger makkelijker kunnen volgen en daardoor ook makkelijker kunnen inhalen.

Ferrari is het eerste team dat de nieuwe vleugels getest heeft, tijdens een vrije training voor de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi. Teambaas Maurizio Arrivabene werd niet erg overtuigd door de aanpassingen.

"De nieuwe vleugels zouden meer mogelijkheden tot inhalen moeten geven, maar volgens de eerste feedback die ik van onze coureurs heb gekregen is dat doel niet gehaald", zei de Italiaan vorige maand.

Meer reglementswijzigingen op komst voor 2021

De nieuwe regels voor volgend seizoen zijn een voorbode voor 2021, als er veel meer regels worden aangepast. "Als zou blijken dat de nieuwe regels niet opleveren wat we ervan verwachten, dan kunnen we daarvan leren en de informatie meenemen bij de nieuwe reglementswijzigingen", zegt Brawn.

"Dat zullen we blijven doen totdat we auto's hebben die op het circuit volop tegen elkaar kunnen racen. Op dit moment bestaat die situatie niet."

De Formule 1 betrekt de tien teams nadrukkelijk bij de reglementswijzigingen voor 2021. "Wij en de FIA zetten een raamwerk neer en nodigen alle teams uit om naar alle aspecten te kijken."

Het is niet de bedoeling dat de teams nu al aan de slag kunnen met het ontwerp van de auto's van 2021. Dat zou de rijkere teams een groot voordeel kunnen geven. "De teams zullen voor 2021 ongeveer een jaar de tijd krijgen om hun auto's te ontwerpen", aldus Brawn. "Dat is volgens mij de juiste tijdspanne."

De eerste Grand Prix van 2019 is op 17 maart in Australië. Op 18 februari komen de nieuwe auto's voor het eerst de baan op bij de wintertesten in Barcelona.