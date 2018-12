Ferrari heeft als eerste Formule 1-team bekendgemaakt wanneer de auto voor het nieuwe seizoen wordt gepresenteerd. Het Italiaanse team onthult de wagen op vrijdag 15 februari.

"Het team is al maanden aan het werk en alles verloopt volgens plan, al wordt het krap", zei Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene donderdagavond bij een gala in Milaan.

"Sommige onderdelen zijn bijna letterlijk in de laatste seconde gereed. Op 15 februari moet alles klaar zijn, want dan laten we de nieuwe auto zien."

Ferrari heeft een wat teleurstellend seizoen achter de rug. Aanvankelijk leek Sebastian Vettel volop mee te gaan doen om de wereldtitel, maar vooral na de zomerstop presteerde de viervoudig wereldkampioen ondermaats.

Vettel eindigde als tweede op gepaste afstand van concurrent Lewis Hamtilon, die er wél in slaagde om zijn vijfde wereldtitel te veroveren. Ferrari-collega Kimi Räikkönen eindigde als derde in de WK-stand.

'Moeilijk te zeggen waar we staan'

Arrivabene kon nog weinig kwijt over de nieuwe auto van Ferrari en benadrukte dat het afwachten is hoe de opvolger van de SF71H zal presteren.

"Het is nog te vroeg om te zeggen waar we staan. Natuurlijk kennen we de uitslagen van de tests in de windtunnel en de simulator, maar de echte testbank blijft het circuit, waar we onze concurrenten voor het eerst zullen zien", aldus de Italiaan.

Vettel vormt in 2019 een Ferrari-koppel met de jonge Charles Leclerc, die een fraai debuutseizoen bij Sauber achter de rug heeft. Räikkönen bewandelt de omgekeerde weg en gaat dus juist aan de slag bij Sauber, waar hij teamgenoot wordt van Antonio Giovinazzi.

De wintertests richting het nieuwe seizoen zijn van 18 tot en met 21 februari en van 26 februari tot en met 1 maart in Barcelona. De eerste Grand Prix is op zondag 17 maart in Australië.