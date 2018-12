De Duitse Sophia Flörsch zet haar loopbaan voort in het nieuwe Europese Formule 3-kampioenschap. De achttienjarige coureur is nog altijd herstellende van haar zware crash tijdens de Masters in Macau.

Flörsch vloog bij de crash op het stratencircuit met een snelheid van zo'n 276 kilometer per uur uit de bocht. Haar wagen schoot over een hek en kwam achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand. De Duitse liep daarbij een breukje in haar wervelkolom op.

Ze is inmiddels aan de beterende hand en hoopt te kunnen rijden in de Formula European Masters, de opvolger van het Europese Formule 3-kampioenschap. Ze komt wederom uit voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing.

"Als mijn herstel gaat zoals gepland en ik het seizoen zonder grote achterstand kan beginnen, is het mijn doel om geregeld in de top vijf te eindigen. Hopelijk kan ik zelfs voor de zege strijden", zegt ze donderdag op website van het DTM, dat de klasse organiseert.

'Voel me thuis bij Van Amersfoort'

Flörsch denkt dat het nieuwe kampioenschap de perfecte vervolgstap in haar loopbaan is. "De auto is geweldig. Die geeft jonge coureurs als ik de kans om veel te leren. Bovendien is de sfeer die rond het DTM hangt geweldig. Ik ben ook blij wederom voor Van Amersfoort Racing te mogen rijden, want ik voel me daar thuis."

De Formula European Masters worden verreden in het bijprogramma van het DTM. Tijdens in totaal negen weekenden rijden de coureurs telkens drie races. Behalve Flörsch is ook de Japanner Yuki Tsunoda zeker van een zitje in de klasse.

De Duitse maakte dit seizoen haar debuut in de Formule 3. Eerder eindigde ze als eerste vrouw in de Formule 4 twee keer op het podium.