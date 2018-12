Max Verstappen noemt zijn overwinning bij de Grand Prix van Oostenrijk het hoogtepunt van zijn seizoen. Die zege kwam voor de coureur volledig onverwacht tot stand.

Na een moeizaam begin van het seizoen wist de 21-jarige coureur van Red Bull Racing uiteindelijk op papier het beste jaar uit zijn Formule 1-loopbaan te rijden. Mede dankzij elf finishes op het podium eindigde hij als vierde in de WK-stand.

Vanwege zijn crashes in de eerste paar races had Verstappen een moeizaam begin. "Het seizoen was in die zin uitdagend, maar dat hebben we weten om te keren. Uiteindelijk hebben we geweldige resultaten kunnen boeken, daar ben ik heel blij mee", zegt hij in een video op de website van Red Bull waarin hij met teamgenoot Daniel Ricciardo terugblikt op het afgelopen seizoen.

De race op het circuit in Spielberg staat hem nog erg bij. "Mijn zege in Oostenrijk kwam volledig onverwacht", zegt Verstappen. "Er waren veel Nederlandse fans daar en bovendien won ik met een Red Bull-wagen op de Red Bull Ring."

Verstappen, die ook nog de race in Mexico won, weet nog dat hij het in Oostenrijk zwaar had te stellen met de banden. "Je wist niet of de banden het wel tot het einde zouden volhouden. Ze zaten onder de blaren."

'Genoten van strijd met Ferrari en Mercedes'

De Nederlander kon vooral in de tweede helft van het seizoen genieten van de strijd met de coureurs van Mercedes en Ferrari. "Ik was vooral erg blij met mijn kwalificatie in Singapore, waar we problemen met de motor hadden, maar desondanks op de eerste rij begonnen. En Austin was ook mooi, omdat ik daar nog nooit op het podium had gestaan."

In die race in de Verenigde Staten begon Verstappen vanwege een gridstraf als achttiende, maar binnen no time had hij zich opgewerkt naar de top vijf. In de slotrondes streed hij met Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton zelfs om de zege, maar die ging naar de Fin.

"Ik dacht aanvankelijk dat ik die race zelfs had kunnen winnen als die wat langer had geduurd, maar in de laatste rondes ging het hard bergaf met mijn banden. Ik denk eerder dat Lewis mij nog had gepasseerd, dan dat ik Kimi voorbij was gegaan."

In 2019 rijdt Red Bull niet langer met een krachtbron van Renault, maar met een Honda-motor. Ook daarmee verwacht Verstappen om zeges te kunnen strijden. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het team wederom een geweldige auto bouwt, maar we moeten afwachten hoe goed we écht zijn."

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe bolide van Red Bull Racing wordt onthuld. Het seizoen begint officieus in februari, als de wintertests zijn. Op 17 maart wordt in Australië de eerste race van het seizoen verreden.