Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart vindt dat Max Verstappen de Formule 1 de afgelopen jaren veel goeds heeft gebracht. De 79-jarige Schot hoopt dat andere jonge coureurs het voorbeeld van de Nederlander van Red Bull kunnen volgen.

"Voor jong talent is het nu zwaarder dan ooit om door te stoten naar de Formule 1, omdat de kosten hoog zijn", zegt Stewart in een interview met F1 Fanvoice. "Het is al heel duur om in de Formule 3 en 2 te rijden, laat staan in de Formule 1. En dat terwijl de sport wel vers en jong bloed nodig heeft."

De wereldkampioen van 1969, 1971 en 1973 beschouwt Verstappen als positieve uitzondering. "Door de komst van Verstappen ontplofte de Formule 1", zegt hij over de Limburger die in 2015 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut maakte en een jaar later zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse won.

"Hij deed het meteen heel goed, waardoor de sport verjongde. Red Bull is daar heel belangrijk in geweest."

Stewart in 2017 met Red Bull-teambaas Christian Horner en Verstappen

'Meer bedrijven moeten investeren in jonge coureurs'

Verstappen reed in zijn debuutseizoen voor Toro Rosso, het opleidingsteam van de Oostenrijkse frisdrankfabrikant, en maakte een jaar later de overstap naar Red Bull Racing. Volgens Stewart zou het goed zijn als andere grote bedrijven net als Red Bull in de Formule 1 stappen.

"Het zou goed zijn als meer multinationals investeren in de Formule 1 en jonge coureurs in het bijzonder. De Formule 1 heeft jong talent nodig."

Inmiddels heeft Verstappen er vier seizoenen opzitten in de Formule 1. Dit jaar eindigde hij als vierde in de WK-stand, zijn beste resultaat tot nu toe. Komend seizoen hoopt de 21-jarige Verstappen een gooi naar de wereldtitel te doen.