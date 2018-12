Sebastian Vettel mist zijn landgenoot Michael Schumacher nog altijd. De viervoudig wereldkampioen zou zijn moeizame Formule 1-jaar maar wat graag bespreken met de Ferrari-legende als die mogelijkheid zich zou voordoen.

Schumacher, die vijf van zijn zeven wereldtitels in dienst van Ferrari pakte, raakte in december 2013 buiten bewustzijn bij een skiongeluk. Sindsdien is de Duitser er slecht aan toe, al blijft onduidelijk hoe zijn situatie precies is.

"Ik mis hem nog steeds. Michael heeft vele jaren in Maranello doorgebracht en zijn geest waart daar nog steeds rond", zegt Vettel, die vooral na de zomer teleurstellend presteerde en de wereldtitel aan Lewis Hamilton moest laten, tegen Speedweek.

"Ik zou met Michael nu puur als coureurs onder elkaar praten, niet als technici. Daarom zou een gesprek met hem me enorm helpen. Omdat ik altijd een geweldige relatie met hem had. Ik mis hem."

Vettel geeft niet voor het eerst toe dat hij een slecht seizoen achter de rug heeft. "Van buitenaf worden alleen de resultaten gezien, al gebeurt er veel achter de schermen. Het was een moeilijk seizoen, dat besef ik. Ook mentaal", aldus de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013.

'Het ging gewoon de verkeerde kant op'

Na een sterk begin van het seizoen ging het steeds minder met de 31-jarige Vettel, die concurrent Hamilton in de WK-stand alsmaar verder zag uitlopen. De Ferrari-rijder maakte in zijn jacht op herstel juist meer fouten.

"In het begin wonnen we races. We hadden goed materiaal, maar de prestaties waren uiteindelijk niet goed genoeg", aldus Vettel, die vooral na de zomer snelheid tekortkwam. "We zaten op onze limiet en wilden er toen nóg meer uit halen. Daarmee hebben we een fout gemaakt, maar dat hadden we niet direct door. Gaandeweg ging het gewoon de verkeerde kant op."

Ferrari beleefde in meerdere opzichten een pittig jaar, want eind juli overleed topman Sergio Marchionne, die vanaf 2014 president was bij het Italiaanse Formule 1-team.

Vettel eindigde uiteindelijk met een verschil van 88 punten ten opzichte van kampioen Hamilton als tweede in de strijd om de wereldtitel. De Duitser won vijf races, maar zijn laatste zege boekte hij eind augustus in de Grand Prix van België.