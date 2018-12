In navolging van Ferrari flirt ook Mercedes met de zoon van een van zijn succesvolste coureurs ooit. Teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat Mick Schumacher in de toekomst voor het succesvolle Duitse team gaat rijden.

"Ik twijfel er geen seconde aan dat hij het in zich heeft om een succesvolle coureur in de Formule 1 te worden", zegt Wolff in gesprek met Autosport.com. "Misschien zelfs wel bij ons, maar misschien ook wel niet."

Eerder liet Maurizio Arrivabene zich al in soortgelijke bewoordingen uit. De Ferrari-baas zei dat "de deur altijd openstaat" voor de nu negentienjarige Duitser. "Hoe zouden we in Maranello nee kunnen zeggen tegen zo'n naam?"

Schumacher kroonde zich dit seizoen tot kampioen in de Formule 3 en maakt volgend jaar de overstap naar de Formule 2, waarin hij het stoeltje van de Nederlander Nyck de Vries overneemt bij Prema Racing.

Het succes van de 'zoon van' in de opstapklasse is ook Wolff niet ontgaan. "Hij is een interessante jonge rijder. Maar het belangrijkst is nu dat hij de tijd krijgt. Hij torst natuurlijk de ongelooflijke erfenis van zijn vader, een van de succesvolste coureurs aller tijden, met zich mee."

"De Formule 3 heeft hij gewonnen, dus die kan hij afvinken, en nu maakt hij de stap naar de Formule 2. Daar gaat hij het veel lastiger krijgen, tegen heel veel ervaren coureurs. Maar hij wordt ongetwijfeld succesvol in de Formule 1, mogelijk ooit bij ons."

Mick Schumacher viert zijn Formule 3-titel op de Hockenheimring. (Foto: ANP)

Pa Schumacher sleet nadagen als Mercedes-coureur

Schumacher senior heeft een lange geschiedenis met Mercedes. Hij reed er als jongeling voor in het World Sportscar Championship, debuteerde in de Formule 1 als Mercedes-talent voor Jordan, en sleet er zijn nadagen, tot hij in 2012 afzwaaide met zeven titels.

Zijn zoon heeft zich vooralsnog niet verbonden aan het Duitse merk. "Maar hij won de Formule 3 dit jaar wel met Mercedes-motoren", benadrukt Wolff. "Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar hij is nog geen onderdeel van ons talentenprogramma."

Vader Schumacher liep eind 2013 hersenschade op bij een ski-ongeluk. Over de huidige toestand van de nu 49-jarige Duitser is weinig tot niets bekend.