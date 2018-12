Lewis Hamilton is vrijdag op het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Sint-Petersburg uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar. De 33-jarige Britse coureur van Mercedes is de opvolger van Max Verstappen.

Hamilton kreeg de meeste stemmen van de journalisten die een permanente accreditatie hebben voor een van de officiële wereldkampioenschappen die worden overzien door de FIA.

Verstappen mocht in de afgelopen drie jaar (in 2015, 2016 en 2017) telkens de bijbehorende bokaal in ontvangst nemen.

Hamilton veroverde afgelopen seizoen voor de vijfde keer in zijn loopbaan de wereldtitel in de Formule 1 en kwam daarmee op gelijke hoogte met de Argentijn Juan Manuel Fangio.

De Engelsman bleef in de WK-stand met 408 punten Sebastian Vettel (320), Kimi Räikkönen (251), Verstappen (249), Valtteri Bottas (247) en Daniel Ricciardo (170) ruim voor.

Verstappen niet aanwezig in Sint-Petersburg

Verstappen hoefde door zijn eindrangschikking niet aanwezig te zijn in Sint-Petersburg en gaf dan ook niet acte de présence in de Russische stad.

Charles Leclerc werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot grootste talent. De 21-jarige Monegask eindigde in zijn Sauber knap als dertiende in de WK-stand en verdiende daarmee een overstap naar Ferrari.

Teeumu Suninen won de prijs voor inhaalactie van het jaar (een online verkiezing op de website van de FIA). De Finse rallycoureur vertoonde op indrukwekkende wijze zijn stuurkunsten tijdens de Rally van Finland.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 gaat op 18 februari officieel van start met de eerste van twee testweken op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

De eerste Grand Prix staat voor 17 maart op het programma. De coureurs rijden dan op het Albert Park Street Circuit in Melbourne.