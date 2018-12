Topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing heeft er alle vertrouwen in dat Pierre Gasly in 2019 goed presteert als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Oostenrijker denkt wel dat de talentvolle Fransman nog het een en ander moet leren.

"Alle ogen zullen op hem gericht zijn, maar zo werkt het in de Formule 1", zegt de 75-jarige Marko donderdag tegen Motorsport.com. Hij benadrukt dat van Gasly direct veel wordt verwacht.

"Als je in het voetbal niet presteert, beland je ook op de bank. Gasly heeft laten zien dat hij snel is, maar we moeten hem nog wel wat discipline bijbrengen. We hebben er vertrouwen in dat hij het kan."

Gasly is met zijn 22 jaar een jaar ouder dan teamgenoot Verstappen. De Fransman is bij Red Bull de opvolger van Daniel Ricciardo, die naar Renault vertrekt.

Namens Toro Rosso eindigde Gasly afgelopen seizoen als vijftiende in de WK-stand. Zijn beste prestatie zette hij in Bahrein neer, waar hij vierde werd. Ook pakte hij punten in Monaco, Hongarije, België en Mexico.

Gasly is zich bewust van onervarenheid

Gasly zei dinsdag bij Sky Sports al te beseffen dat hij nog een lange weg te gaan heeft. "Het wordt pas mijn tweede seizoen in de Formule 1, dus er zijn nog een heleboel dingen die ik moet leren", liet hij weten.

"Ik hoop vooral dat ik mijn kwaliteiten kan laten zien en dat ik mezelf blijf ontwikkelen. Ik zal het Verstappen zo moeilijk mogelijk maken en dan zien we wel wat het eindresultaat wordt."

Red Bull staat in het nieuwe seizoen met een Honda-motor aan de start. Het team van Verstappen nam na het afgelopen seizoen na twaalf jaar afscheid van leverancier Renault. Gasly reed in 2018 bij Toro Rosso al rond met een krachtbron van Honda.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 18 februari met de eerste testweek in Barcelona. Vanaf eind januari zullen de teams al hun auto voor 2019 onthullen. Vanaf 26 februari staat op het Circuit de Catalunya de tweede testweek op het programma. De eerste Grand Prix is op 17 maart in Australië.