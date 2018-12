Pierre Gasly hoopt het zijn nieuwe teamgenoot Max Verstappen volgend seizoen zo moeilijk mogelijk te maken, al benadrukt de Fransman ook dat hij in 2019 vooral veel op wil steken bij Red Bull Racing.

"Het wordt pas mijn tweede seizoen in de Formule 1, dus er zijn nog een heleboel dingen die ik moet leren", zegt Gasly dinsdag bij Sky Sports. "Ik hoop vooral dat ik mijn kwaliteiten kan laten zien en ik mezelf blijf ontwikkelen."

De 22-jarige Gasly reed afgelopen seizoen nog voor Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, en komt in 2019 op het stoeltje van Daniel Ricciardo terecht. De Australiër besloot de Oostenrijkse renstal te verruilen voor Renault.

In de 21 races van 2018 pakte Gasly in totaal 29 punten, goed voor de vijftiende positie in de WK-stand. Hij eindigde vijf keer in de top tien, met de vierde plek in de Grand Prix van Bahrein als beste resultaat. Verstappen boekte twee Grand Prix-zeges en pakte 249 punten in zijn RB14.

"We zullen zien hoe het gaat tegen Max", zegt Gasly. "Hij is een van de meest getalenteerde coureurs op dit moment en het is altijd goed om een teamgenoot te hebben die competitief is. Ik zal het hem zo moeilijk mogelijk maken en dan zien we wel wat het eindresultaat wordt."

'Red Bull kan met Honda-motor gat dichten'

Red Bull slaagde er dit jaar wederom niet in om Mercedes en Ferrari bij te benen - Mercedes pakte dit jaar liefst 236 punten meer in de WK-stand voor constructeurs - maar met Honda als nieuwe motorleverancier hoopt het team van Verstappen in 2019 wél serieus mee te doen om de wereldtitel.

Gasly heeft er vertrouwen in dat het gat met Mercedes en Ferrari gedicht kan worden. "Ik geloof echt in dit project en heb bewondering voor het vele werk dat ze erin steken", aldus de Fransman, die dit jaar bij Toro Rosso al van een Honda-motor gebruikmaakte.

"Er komt een moment dat het verschil in vermogen wordt overbrugd, daar ben ik van overtuigd. We moeten ze de tijd geven, maar Honda en Red Bull zullen ongetwijfeld met iets heel moois komen."

Gasly zal op 17 maart 2019 zijn eerste race rijden als coureur van Red Bull Racing, want dan gaat het nieuwe seizoen van start met de Grand Prix van Australië. Het Formule 1-jaar wordt op 1 december in Abu Dhabi afgesloten.