Renault-baas Cyril Abiteboul is ervan overtuigd dat hij volgend Formule 1-seizoen de beschikking over een motor heeft die gelijkwaardig is aan de krachtbron van Mercedes en Ferrari.

Het Red Bull Racing van Max Verstappen verruilt de Franse fabrikant vanwege een reeks tegenslagen na twaalf jaar voor Honda, maar Abiteboul denkt dat Renault in 2019 een flinke stap in de goede richting zal zetten.

"De motor kwam afgelopen seizoen tussen de 20 en 30 pk tekort in de race. Red Bull kon dat onder bepaalde omstandigheden compenseren met het chassis. Tijdens de kwalificatie schatten we ons tekort op 55 pk", zegt Abiteboul dinsdag tegen Auto, Motor und Sport.

"Dat is een aardig verschil. Met een Mercedes- of Ferrari-motor hadden we onlangs tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi bijvoorbeeld bij de eerste zeven gereden. Dat laat zien dat we een beter chassis hebben dan onze concurrenten, maar niet zo goed als de topteams."

Volgens Abiteboul ligt de eerste focus dus op het ontwikkelen van de motor en komt het perfectioneren van de auto zelf op de tweede plaats. "Ik wil volgend seizoen niet meemaken dat we te veel laten liggen tijdens de kwalificatie", zegt hij.

"Maar er is geen reden om aan te nemen dat we de kloof met de motor van Mercedes en Ferrari niet kunnen dichten. Met het chassis duurt het iets langer."

'Toro Rosso staat nog steeds achter ons'

De leiding van Red Bull heeft meermaals laten weten veel te verwachten van motorfabrikant Honda, dat dit seizoen Toro Rosso al van een krachtbron voorziet. Abiteboul denkt er het zijne van.

"Laten we afwachten wat er gebeurt bij Red Bull en Honda. Red Bull krijgt er geen genoeg van om te vertellen hoe goed Honda is vergeleken met ons. Mag ik dan even opmerken dat Toro Rosso nog steeds achter ons staat?", aldus de 41-jarige Fransman.

"We slagen er komend seizoen misschien niet in om al wereldkampioen te worden, maar we willen het gat met de top verkleinen. Het is moeilijk om al doelen te stellen, want het hangt ook altijd een beetje van de kracht van anderen af. Maar we hopen dat onze stijgende lijn zich voortzet."

Ricciardo verruilt Red Bull voor Renault

Daniel Ricciardo zal de ontwikkelingen bij Renault op de voet volgen, want hij verruilt Red Bull voor het Franse fabrieksteam van Abiteboul en blijft dus racen met een Renault-motor. De Australiër zal bij de renstal een duo vormen met Nico Hülkenberg.

Het vertrek van Verstappens teamgenoot Ricciardo wordt bij Red Bull opgevangen met het aantrekken van de talentvolle Pierre Gasly, die dit jaar voor Toro Rosso reed en dus al ervaring heeft met een Honda-motor.

Renault eindigde in 2018 als vierde in het WK voor constructeurs, achter de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Het nieuwe seizoen begon vorige week al officieus met bandentests van Pirelli op het circuit van Abu Dhabi. Vanaf eind januari onthullen de teams hun nieuwe auto en eind februari staan in Barcelona de wintertests op het programma.