Het zou Mercedes-teambaas Toto Wolff niet verbazen als één of meer Formule 1-teams volgend jaar voor een flinke verrassing zorgen als gevolg van de nieuwe aerodynamicaregels.

Per 2019 moeten er door alle teams aanpassingen worden gedaan aan onder meer de voor- en achtervleugel van de auto. De wijzigingen moeten de onderlinge verschillen kleiner maken en het inhalen bevorderen.

"We krijgen met een gewijzigde aerodynamica te maken en ik sluit niet uit dat iemand het ei van Columbus vindt en schijnbaar vanuit het niets races gaat winnen, zoals het team van Brawn GP in 2009", zegt Wolff maandag tegen Speedweek.

Brawn GP deed alleen negen jaar geleden mee in de Formule 1 en werd toen direct wereldkampioen met Jenson Button, die zes races won. Teamgenoot Rubens Barrichello schreef ook twee Grands Prix op zijn naam. Bovendien werd de constructeurstitel gepakt. Het team werd na 2009 overgenomen door Mercedes.

"In deze sport weet je het nooit", aldus Wolff. "Ik hoop in ieder geval dat de coureurs door de nieuwe regelgeving makkelijker kunnen inhalen en dat er wat beweging in het startveld komt."

Voor de appgebruikers: klik op bovenstaande tweet voor een uitlegvideo over de nieuwe aerodynamische regels.

Mercedes domineert al jaren in Formule 1

Het Mercedes van Wolff is de laatste seizoenen dominant in de Formule 1. De Duitse renstal pakte de afgelopen vijf jaar de constructeurstitel en werd in diezelfde jaren vier keer wereldkampioen met Lewis Hamilton en één keer met Nico Rosberg.

De 46-jarige Wolff is vooral trots op het afgelopen seizoen met Mercedes. "Er waren veel ups en downs. Lange tijd was het niet duidelijk of we goed genoeg zouden zijn om beide titels succesvol te verdedigen", aldus de Oostenrijker.

"In de zomer hadden we een sterke serie, maar daarna sloeg Ferrari terug en ook Red Bull Racing had opeens een winnende auto. Het was door de mentale stress die erbij kwam kijken het moeilijkste seizoen tot nu toe."

Het nieuwe seizoen begon afgelopen week al officieus met bandentests van Pirelli op het circuit van Abu Dhabi. Vanaf eind januari onthullen de teams hun nieuwe auto en eind februari staan in Barcelona de wintertests op het programma.