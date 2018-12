Lance Stroll verruilt Williams F1 definitief voor Racing Point Force India. De twintigjarige Canadees neemt bij de Britse renstal het stoeltje over van Esteban Ocon.

"Dit is het begin van een ongelofelijk spannende reis in mijn Formule 1-carrière. Ik kijk ernaar uit samen te werken met dit succesvolle team met een geweldige cultuur. Het is een nieuwe uitdaging en die ga ik graag aan", zegt hij.

Stroll werd al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Force India, omdat zijn vader Lawrence Stroll onlangs het destijds noodlijdende team overnam en daarmee uit de financiële problemen hielp.

Stroll senior betaalde miljoenen voor het plekje van zijn zoon bij Williams en nadat dat geld verschoof naar Force India, was het haast ondenkbaar dat de jonge coureur niet mee zou verhuizen.

Stroll maakte in de afgelopen twee seizoenen een matige indruk bij Williams. Hij kwam in de 41 races die hij in de voorbije 24 maanden reed tot 46 punten.

De inwoner van Montreal eindigde wel knap een keer op het podium. Hij werd vorig jaar in de tumultueus verlopen Grand Prix van Azerbeidzjan derde, achter winnaar Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas.

'We zien enorm veel potentie in Stroll'

Teambaas Otmar Szafnauer van Force India is blij dat hij de komst van Stroll eindelijk kan aankondigen en hij verwacht veel van de Canadees in het komende seizoen.

"Hij is pas twintig en heeft al twee jaar Formule 1-ervaring op zak, met daarbij een eerste startrij en een podium. We zien enorm veel potentie in hem en zijn ervan overtuigd dat we een omgeving kunnen creëren waarin hij opbloeit", aldus de Roemeen.

Stroll wordt bij Force India ploeggenoot van Sergio Pérez. Die stapte opvallend genoeg in juli zelf naar de rechter om zijn werkgever van de ondergang te redden nadat een rechter in Londen het team onder curatele had gesteld.

Stroll testte afgelopen dinsdag en woensdag al op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi in de roze auto van Force India. Hij noteerde toen respectievelijk de dertiende en twaalfde tijd.

Ocon is in maart niet terug te zien op de grid bij de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen in Australië. De 22-jarige Fransman gaat aan de slag als reserve- en testrijder van Mercedes.

Met het vastleggen van Stroll zijn alle stoeltjes bij de tien teams in de Formule 1 bezet voor 2019. Alleen bij Mercedes en Haas blijven beide coureurs. McLaren, Toro Rosso en Williams hebben beide coureurs vervangen.