Formule 1-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo kijken allebei met een goed gevoel terug op hun samenwerking bij het team van Red Bull Racing. Na 58 Grands Prix teamgenoten te zijn geweest, reden de 21-jarige Nederlander en de 29-jarige Australiër zondag in Abu Dhabi voor het laatst allebei in een auto van Red Bull.

"Max was waarschijnlijk mijn eerste teamgenoot bij wie ik me een slechte dag echt niet kon veroorloven", aldus de vertrekkende Ricciardo donderdag tegenover Sky Sports.

"Al wil ik daar niemand mee diskwalificeren. Dan doel ik natuurlijk op Sebastian Vettel, die was klasse."

Ricciardo stapt na vijf seizoenen voor Red Bull te hebben gereden over naar Renault. Hij tekende afgelopen zomer een contract voor twee jaar bij het Franse team.

"De rivaliteit tussen Max en mij was heel groot. We zaten qua niveau zo dicht bij elkaar, dat degene met een slechte dag direct verslagen werd. Bij andere teamgenoten kwam ik wel weg met een slechte dag. Dat we altijd op de toppen van onze kunnen moesten presteren, heeft waarschijnlijk het beste in ons allebei naar boven gebracht", zegt Ricciardo.

'Daniel is eerlijkste teamgenoot die ik had'

Naast het circuit konden Ricciardo en Verstappen altijd goed met elkaar overweg. "Als ik kijk hoe competitief we allebei zijn, verbaast het me wel dat we het zo goed met elkaar kunnen vinden. Normaal botsen mensen zoals wij juist veel. We zijn ook maar twee keer tijdens een race tegen elkaar gereden, dat is geen slechte score in drie jaar."

Verstappen roemt vooral de openheid van Ricciardo. "Ik heb in mijn loopbaan nooit een teamgenoot gehad die zo eerlijk tegen me was. Daniel is erg open. We hebben allebei veel respect voor elkaar en we zeggen het altijd eerlijk als iemand iets beter doet."

In vijf seizoenen bij Red Bull won Ricciardo zeven Grands Prix en eindigde hij 29 keer op het podium. Ricciardo gaat bij Renault in 2019 een team vormen met de Duitser Nico Hülkenberg. De plaats van de Australiër bij Red Bull wordt overgenomen door de Fransman Pierre Gasly.