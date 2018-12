Sebastian Vettel vindt dat hij afgelopen seizoen niet altijd het uiterste uit zichzelf heeft gehaald. Volgens de Ferrari-coureur was dat onder meer te wijten aan een zware periode binnen het team.

"Als ik terugkijk op het seizoen, heb ik hier en daar zeker niet op de toppen van mijn kunnen gepresteerd", analyseert Vettel donderdag bij Motorsport.com. "Op bepaalde momenten had ik beter kunnen presteren dan ik gedaan heb."

Vettel eindigde dit jaar achter Lewis Hamilton als tweede uit de kampioenschap. De Duitser won vijf races, maar zijn laatste zege boekte hij eind augustus in de Grand Prix van België.

"Aan het einde van het jaar hebben we een stap terug gedaan, waardoor we weer wat competitiever konden zijn", verklaart hij. "Maar we weten wat er mis is gegaan."

'Het was een pittig jaar'

Volgens Vettel heeft Ferrari ook een lastige periode achter de rug. Eind juli overleed topman Sergio Marchionne, die vanaf 2014 directeur was bij het Italiaanse Formule 1-team.

"Over het algemeen was het een pittig jaar", concludeert hij. "Het team is sterk, maar er zijn binnen het team ook veel dingen gebeurd. Het overlijden van Marchionne heeft zeker impact gehad. Dat was een zware periode."

Desondanks ziet de viervoudig wereldkampioen ook positieve punten. "We hebben ook veel races gehad waar we wel het maximale hebben gepresteerd en waar ik het gevoel had dat ik er alles uitgehaald had. Daar was ik blij mee."

Zo mocht Vettel naast zijn vijf overwinningen dit seizoen nog zeven keer het podium betreden. Uiteindelijk gaf hij in het kampioenschap 88 punten toe op Hamilton.