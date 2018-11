Teambaas Christian Horner vindt dat Red Bull Racing in het afgelopen seizoen over de mogelijk beste auto ooit beschikte. De Engelsman denkt dan ook dat de Oostenrijkse renstal nog veel meer had kunnen bereiken als de Renault-motor optimaal had gepresteerd.

"Ik denk dat het afgelopen seizoen er met ongeveer 40 kW (bijna 55 pk, red.) extra heel anders had uitgezien", zegt Horner donderdag in gesprek met Motorsport.com.

Red Bull beschikte over ongeveer 70 pk minder dan Mercedes en volgens Horner hadden zijn coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo bij 55 pk op basis van het goede chassis mee kunnen doen in de titelstrijd.

"Ik neem echt mijn hoed af voor iedereen in Milton Keynes. Zij hebben misschien wel ons beste chassis ooit gebouwd. Als je eens kijkt naar andere teams die dezelfde motor gebruiken, dan is er echt een wereld van verschil", doelt hij op Renault en McLaren.

In de voorbije maanden kende Red Bull de nodige pech met de motor. Verstappen en Ricciardo vielen regelmatig uit vanwege een probleem met de krachtbron.

Na twaalf jaar neemt Red Bull afscheid van Renault en gaat het vanaf volgend seizoen in zee met Honda, waarmee Red Bulls satellietteam Toro Rosso afgelopen seizoen al succesvol samenwerkte.

'Proberen vermogen en betrouwbaarheid topteams te bereiken'

Topadviseur Helmut Marko van Red Bull heeft torenhoge verwachtingen van Honda en hoopt met Verstappen volgend seizoen de jongste wereldkampioen in de Formule 1 ooit in huis te hebben.

"We zullen er zeker dichterbij zitten op basis van wat we zien en wat er in de pijplijn zit. Maar die dingen op papier zijn één ding, uiteindelijk liegt de stopwatch nooit", is Horner nog wat voorzichtig.

Red Bull eindigde met 419 punten op de derde plaats in de WK-stand voor constructeurs, ver achter Mercedes (655 punten) en Ferrari (571 punten). Verstappen eindigde individueel als vierde, tegenover een zesde plek voor Ricciardo.

"De betrouwbaarheid was dit seizoen niet goed, we hebben elf of twaalf uitvalbeurten gehad. Dat was zelfs onze voornaamste achilleshiel", weet Horner.

"We proberen nu het vermogen en de betrouwbaarheid van Ferrari en Mercedes te bereiken. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben afgelopen seizoen maar één echte DNF gehad. Dat zijn de cijfers waar wij ook naar streven."