Sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 heeft woensdag nogmaals zijn ergernis uitgesproken over het huidige kwaliteitsverschil in de koningsklasse van de autosport. In de laatste twee seizoenen kwam het slechts twee keer voor dat er een coureur op het podium stond die niet voor Mercedes, Ferrari of Red Bull Racing rijdt.

Sergio Pérez van Force India eindigde eind april in de Grand Prix van Azerbeidzjan als derde achter Kimi Räikkönen en winnaar Lewis Hamilton. Een jaar eerder kwam Lance Stroll (Williams) eveneens in Bakoe als derde over de finish.

"Twee podiumplekken van de 123 die er in 2017 en 2018 te verdelen waren, is onacceptabel", zegt Brawn tegen Motorsport.com. "Zeker gezien het feit dat de financiële kloof tussen de topteams en de rest steeds groter wordt."

Mercedes leverde dit jaar opnieuw de wereldkampioen - Lewis Hamilton veroverde de vijfde titel uit zijn loopbaan - en de Duitse renstal won met een totaal van 655 punten voor het vijfde jaar op rij het kampioenschap voor constructeurs.

Ferrari (tweede met 571 punten) en het Red Bull Racing van Max Verstappen (derde met 419 punten) hielden nog enigszins zicht op Mercedes, maar de kloof tussen Red Bull en nummer vier Renault in de WK-stand is liefst 297 punten. De andere vijf teams kwamen niet eens tot honderd punten.

'De toekomst van de Formule 1 staat op het spel'

Het is niet de eerste keer dat Brawn zich kritisch uitlaat over het gebrek aan spanning in de Formule 1. In augustus kondigde hij al maatregelen aan om de kloof tussen de rijke topteams en de rest van het veld te dichten.

Volgens die regelwijzigingen, die per 2021 ingaan, mag het budgetverschil tussen de grote en kleine renstallen hooguit nog 20 procent bedragen. Ook worden de auto's eenvoudiger gemaakt.

"Dit is een probleem dat de autosportfederatie FIA en de teams samen proberen op te lossen, want de toekomst van de Formule 1 hangt ervan af", benadrukt Brawn. "Er liggen meerdere oplossingen op tafel. We moeten allemaal accepteren dat het zo niet langer kan."

Het huidige Formule 1-seizoen werd zondag afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi, die werd gewonnen door Hamilton. Verstappen eindigde voor de vijfde race op rij op het podium (derde) en stelde de vierde plek in de WK-stand voor coureurs veilig.

De eerste Grand Prix van het volgende seizoen is op 17 maart 2019 in het Australische Melbourne. Het Formule 1-jaar wordt op 1 december wederom in Abu Dhabi afgesloten.