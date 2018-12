Nyck de Vries is ook volgend seizoen actief in de Formule 2. De 23-jarige Fries verruilt Prema Powerteam voor ART Grand Prix.

"Ik ben ART Grand Prix dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mijn carrière in de Formule 2 voort te zetten. We hebben een lange geschiedenis samen", zegt hij woensdag.

"Onze relatie is altijd geweldig geweest en het voelt als thuiskomen. We hebben ook onafgemaakte zaken en ik ben blij dat ik de kans heb die volgend jaar in de Formule 2 alsnog af te maken, met als doel kampioen te worden."

De Vries reed in 2016 in de GP3 Series al voor ART Grand Prix. Hij eindigde toen mede dankzij zeges op het Autodrome Nazionale Monza en het Yas Marina Circuit als zesde in het algemeen klassement.

De Vries volgt bij ART Grand Prix George Russell op. De twintigjarige Brit werd afgelopen weekend kampioen in de Formule 2 en verdiende door zijn sterke seizoen een stoeltje in de Formule 1 bij Williams.

De Vries maakte in 2017 debuut in Formule 2

De Vries maakte in 2017 namens Rapax Team zijn debuut in de Formule 2 en maakte een jaar later de overstap naar Prema Powerteam.

De geboren Leeuwarder eindigde in het voorbije seizoen mede dankzij overwinningen bij de Grands Prix van Hongarije en België (hoofdraces) en Monaco en Frankrijk (sprintraces) als vierde in de WK-stand.

De Vries zal deze week tijdens de postseasontest in Abu Dhabi, op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, al plaatsnemen in de wagen van ART Grand Prix.

Het lid van het talentenprogramma van McLaren liet vorige week tegenover NUsport weten dat hij hoopt dat hij in 2020 in de Formule 1 te bewonderen is, maar dan zal hij waarschijnlijk wel eerst in de voetsporen van Russell moeten treden.

De Vries wordt bij Prema Powerteam vervangen door Mick Schumacher. De zoon van de legendarische Duitse oud-coureur Michael Schumacher was afgelopen seizoen de beste in de Formule 3.