Max Verstappen wil er tijdens de taakstraf die hij van de FIA moet uitvoeren "niet als een idioot uitzien". De coureur van Red Bull Racing werd bestraft, omdat hij Esteban Ocon na de Grand Prix van Brazilië een paar keer duwde.

"Ik wil iets nuttigs doen", zegt Verstappen in Abu Dhabi tegen Sky Sports. "Ik ga niet iets sulligs doen. Ik vind dat ik al zwaar genoeg word gestraft. We moeten iets toepasselijks doen, want ik wil er niet als een idioot bij lopen."

Verstappen en Ocon kwamen tijdens de race met elkaar in aanraking, waardoor Verstappen zijn leidende positie verloor. Hij eindigde nog wel als tweede, terwijl Ocon een tijdstraf voor het voorval kreeg.

Na de race zocht Verstappen Ocon op bij de weging, waar het tot een kortstondig handgemeen kwam. De FIA besliste dat de 21-jarige coureur een taakstraf van twee dagen moet uitvoeren.

'Wil best speech geven op FIA-gala'

De coureur zal met zijn team en de FIA bepalen wat de straf zal inhouden. "Wat maakt me niet uit, als ik er maar mee in kan stemmen. Ik kan er toch niets meer aan doen, maar we vinden vast een oplossing", aldus Verstappen.

De Limburger merkte eerder al grappend op dat hij best iets tijdens het gala van de FIA wil doen, waar de drie beste coureurs van het seizoen worden onderscheiden. Verstappen eindigde zelf als vierde in de WK-stand.

"Ik ga alleen naar het gala, als ik daar mijn taakstraf mag uitvoeren. Ik wil wel wat pr-werk doen van tevoren, laten zien hoe geweldig alles is. Ik wil ook best een speech geven", merkte hij grijnzend op.

Het seizoen zit er voor Verstappen na dinsdag officieel op. De coureur werkte op het circuit van Ahu Dhabi nog een bandentest af voor Pirelli.