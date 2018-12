Een Formule 1-race in Zandvoort of Assen over twee jaar is weer een stap dichterbij. Het Formula One Management (FOM) zou de Grand Prix van Nederland op de voorlopige kalender van 2020 hebben gezet.

Dat melden diverse media waaronder De Telegraaf dinsdag. De voorkeur zou uitgaan naar Zandvoort, terwijl het circuit van Assen wordt gezien als back-up, mocht Zandvoort de financiën niet rondkrijgen.

Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, claimde begin deze maand al dat de kustplaats de voorkeur zou krijgen boven de Drentse hoofdstad Assen. Het FOM wilde dat tot dusver niet bevestigen.

De voorlopige kalender voor 2020 wordt normaal gesproken in het voorjaar van 2019 officieel bekendgemaakt. De Formule 1 bevestigde onlangs al wel dat Vietnam over twee jaar een Grand Prix mag organiseren. Het gaat om een stratenrace in hoofdstad Hanoi.

Laatste Nederlandse Grand Prix was in 1985

Mocht de Formule 1 in 2020 definitief neerstrijken in Nederland, dan is dat voor het eerst in 35 jaar. Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een race georganiseerd in Zandvoort.

Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.

Het huidige Formule 1-seizoen werd zondag afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Max Verstappen kwam als derde over de streep op het Yas Marina Circuit - zijn vijfde podiumplek op rij - en eindigde daardoor als vierde in de WK-stand.

De Formule 1-kalender in 2019 bestaat net zoals dit jaar uit 21 races. De eerste Grand Prix is op 17 maart in het Australische Melbourne en het seizoen wordt op 1 december wederom in Abu Dhabi afgesloten.