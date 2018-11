Jos Verstappen vindt dat zoon Max in de loop van het afgelopen Formule 1-seizoen verstandiger is gaan racen en mede daardoor betere resultaten heeft geboekt na de zomerstop.

Red Bull Racing-coureur Verstappen, die het jaar moeizaam begon, besloot het seizoen zondag met een derde plek in Abu Dhabi. Hij eindigde in de laatste negen Grands Prix telkens bij de eerste vijf en werd vierde in de WK-stand.

"Ik zie duidelijk verschil", zei Jos Verstappen maandagavond bij het Ziggo Sport-programma Peptalk toen hij werd gevraagd naar de recente prestaties van zijn zoon ten opzichte van het begin van het Formule 1-seizoen.

"Gisteren zei hij: 'Ik heb meegeluld met de pers en niet zo veel veranderd', maar ik merk dat hij meer zijn verstand gebruikt in de wedstrijd zelf en dat hij iets minder risico neemt. Behalve gister, maar ik denk dat het goede acties waren."

Tijdens de afsluitende race in Abu Dhabi kende Max Verstappen een dramatische start, maar na mooie inhaalacties op onder anderen Esteban Ocon en Valtteri Bottas verzekerde hij zich toch nog van zijn vijfde podiumplek op rij.

'Je ziet dat hij heel veel geleerd heeft'

Vader Jos vindt dat zijn zoon, die begin 2018 een paar keer betrokken was bij incidenten en kritiek kreeg op zijn rijstijl, in diverse races heeft laten zien hoe talentvol hij is.

"Ik vind dat hij in Amerika, Rusland, Oostenrijk, Mexico en Brazilië heel goed was en ook in Abu Dhabi ging het best goed. Je ziet dat hij heel veel geleerd heeft en in bijna alle wedstrijden supergoed heeft gepresteerd. In het begin van het seizoen viel alles de verkeerde kant op", aldus de oud-Formule 1-coureur.

"Hij heeft nog nooit zo goed in zijn vel gezeten als begin dit jaar. Hij was ongelooflijk goed voorbereid en bij een paar acties lukte het net niet zoals hij wilde. Toen kreeg hij direct de hele wereldpers over zich heen."

Zijn vierde plek in de WK-stand is de beste prestatie tot nu toe voor Verstappen. Met 249 punten hoeft de Red Bull-rijder alleen wereldkampioen Lewis Hamilton (408 punten), Sebastian Vettel (320) en Kimi Räikkönen (251) voor zich te dulden.

Op dinsdag en woensdag begint in Abu Dhabi al de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen met een bandentest van Pirelli. In februari staan in Barcelona de testweken op het programma. Verstappen rijdt bij Red Bull in 2019 met een Honda-motor, waar veel van wordt verwacht.