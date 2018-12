De Brits-Thaise coureur Alexander Albon rijdt volgend Formule 1-seizoen voor Toro Rosso. Hij gaat er een duo vormen met Daniil Kvyat, die al zeker was van een stoeltje.

De 22-jarige Albon eindigde dit seizoen achter George Russell en Lando Norris, die komend seizoen ook in de koningsklasse debuteren, als derde in de Formule 2 namens Driot-Arnoux Motorsport.

Hij maakte eerder deel uit van de Red Bull Racing-opleiding en gaat nu dus aan de slag bij satellietteam Toro Rosso. "Ik moet Red Bull bedanken voor de tweede kans", aldus een verheugde Albon op Twitter.

Eind september bevestigde Toro Rosso al de terugkeer van de 24-jarige Kvyat, die er in 2014 zijn Formule 1-loopbaan begon en in 2016 terugkeerde bij het team nadat Max Verstappen naar Red Bull was gepromoveerd.

Het Toro Rosso-duo bestond dit seizoen uit Pierre Gasly en Brendon Hartley. Gasly vertrekt naar Red Bull als opvolger van Daniel Ricciardo en voor Hartley is geen plek meer bij de Italiaanse renstal.

'Albon is klaar voor Formule 1'

Toro Rosso-teambaas Franz Tost is blij met de komst van Albon. "Alexander heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug in de Formule 2. Hij won vier races en eindigde in de WK-stand als derde", verklaart de Oostenrijker de keuze voor de onervaren coureur.

"De manier waarop hij zijn concurrenten tijdens de race inhaalt, laat zien dat hij er klaar voor is om in de Formule 1 te racen. Toro Rosso kijkt erg uit naar 2019. Met Daniil en Alex hebben we twee jonge en sterke coureurs."

Met het stoeltje voor Albon hebben vrijwel alle teams hun samenstelling voor 2019 rond. Alleen Force India heeft nog een plek vrij naast Sergio Pérez, maar het is vrijwel zeker dat de renstal voor Lance Stroll kiest.