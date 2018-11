Racedirecteur Charlie Whiting van de Formule 1 denkt dat Nico Hülkenberg zondag baat had bij de halo op zijn auto. De Duitser sloeg in de Grand Prix van Abu Dhabi met zijn Renault over de kop en zat daarna zo'n drie minuten opgesloten in zijn bolide.

Door de beschermingsbeugel kon Hülkenberg - die geen verwondingen overhield aan het zware ongeluk in de eerste ronde - niet direct uit zijn auto klimmen. Er brak even brand uit in zijn wagen, maar volgens Whiting werd het geen moment echt gevaarlijk.

"Het is duidelijk dat de halo ontworpen is voor dit soort ongelukken", zegt Whiting tegen Autosport. "Het verschaft de coureur meer ruimte als de auto op zijn kop ligt. Tijdens de testfase hebben we er goed naar gekeken dat de halo in dit soort situaties helpt."

Dat Hülkenberg enkele minuten moest wachten voordat hij uit zijn benarde positie bevrijd kon worden, is volgens de Brit het gevolg van de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften.

"Als de coureur aangeeft dat hij in orde is, nemen we de tijd om de auto te kantelen. De auto wordt voorzichtig weer op zijn wielen gezet, daarna kon hij zelf weer uitstappen."

Whiting is erg tevreden met het optreden van de marshals en het medisch personeel na de crash van Hülkenberg. "Van wat ik heb kunnen zien, zag het er erg gecontroleerd uit. Het ging exact zoals het hoort te gaan."

Hülkenberg blij dat vuur snel geblust werd

Hülkenberg zelf weet niet of de halo hem hielp of juist in de weg zat. Zonder de beschermende beugel had hij wellicht makkelijker en eerder uit het wrak kunnen klimmen.

"Ik kan onmogelijk inschatten hoe de situatie zonder halo zou zijn geweest", zegt de Duitser tegen Auto, Motor und Sport. "Het was natuurlijk geen comfortabele situatie voor me, zeker niet toen ik het vuur zag."

Ondanks de extra ruimte die de halo bood, zat de 31-jarige Duitser opgesloten onder zijn wagen. "Ik had zelf niet uit de auto kunnen komen, want rechts was de muur en links de halo."

"Ik hing zo'n 30 tot 40 centimeter boven het asfalt. Gelukkig werd het vuur snel geblust door de marshals, ze hebben hun werk goed gedaan."

Renault-directeur blij met halo

Renault-directeur Marcin Budkowski was betrokken bij de ontwikkeling van de halo die sinds dit seizoen verplicht is in de Formule 1. De Pool vindt dat het ongeluk van zijn coureur het nut van de beschermingsbeugel heeft bevestigd.

"Het geeft de coureur meer ruimte. De gebruikelijke gang van zaken is dat de auto eerst omgedraaid moet worden", keek Budkowski terug op het ongeluk.

"Er was een brand die geblust moest worden. Als dat niet direct gelukt was, dan was het een heel ander verhaal geweest en had hij snel bevrijd moeten worden."

"Maar zodra het vuur eenmaal wordt gedoofd, is er geen sprake meer van gevaar. Als de coureur kan spreken en niet gewond is, kan de auto het best voorzichtig omgedraaid worden."

Hülkenberg sloot het seizoen ondanks zijn vroege crash af op de zevende plaats in de WK-stand. Volgend jaar vormt hij bij Renault een duo met Daniel Ricciardo, die overkomt van Red Bull Racing.