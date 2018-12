Max Verstappen eindigde het Formule 1-seizoen zondag op de vierde plek in de WK-stand, maar Lewis Hamilton en Sebastian Vettel denken dat de Red Bull Racing-coureur in 2019 wél een gooi kan doen naar de wereldtitel.

"Max heeft vrijwel het hele jaar goed gereden en laten zien dat hij constant kan presteren", zei Mercedes-coureur Hamilton zondag op de persconferentie na de door hem gewonnen Grand Prix van Abu Dhabi.

"Als Red Bull Racing zijn werk doet en Max de middelen geeft om het gat met Mercedes en Ferrari te dichten, dan doet hij volgend seizoen zeker mee in het gevecht om de wereldtitel."

Verstappen kende een wat wisselvallige start van het seizoen, maar wist zich na de zomerstop volledig te herpakken. De Limburger kwam in Abu Dhabi als derde over de finish en eindigde zo voor de vijfde race op rij op het podium.

In de negen Grands Prix na de zomerstop eindigde Verstappen zelfs geen enkele keer buiten de top vijf, met zijn overwinning in Mexico vorige maand als absoluut hoogtepunt.

'Verstappen heeft alle ingrediënten in huis'

Ook Vettel is onder de indruk van de progressie die Verstappen dit seizoen heeft laten zien. De Ferrari-coureur, die Hamilton dit jaar zijn vijfde wereldtitel zag veroveren, denkt dat de 21-jarige Nederlander geen advies meer van hem nodig heeft.

"Hij heeft alle ingrediënten in huis om top te presteren. Er zijn een paar coureurs die dat hebben en Max is daar zeker één van, dat heeft hij ondertussen wel laten zien", aldus Vettel, die in Abu Dhabi als tweede over de streep kwam.

"Om mee te doen in de top is het belangrijk om het hele seizoen constant te presteren en ik vind Red Bull heel, heel erg sterk. Ze hebben de auto meer verbeterd dan elk ander team dit jaar en zijn daardoor heel competitief."

Verstappen nam door zijn derde plek in Abu Dhabi de vierde plek in de WK-stand over van Mercedes-coureur Valtteri Bottas en noteerde het beste eindresultaat uit zijn loopbaan. In 2015 eindigde hij als twaalfde in de WK-stand, in 2016 werd hij vijfde en vorig jaar moest Verstappen genoegen nemen met de zesde plek.