Valtteri Bottas zat er zondag helemaal doorheen na zijn teleurstellende optreden in de Grand Prix van Abu Dhabi. De Fin eindigde de slotrace als vijfde en is daardoor de eerste Mercedes-coureur sinds 2012 die in een Formule 1-seizoen zonder zege blijft.

"Het was lekker geweest om het seizoen wat beter te eindigen, maar deze race is tekenend voor mijn jaar. Ik begon goed en daarna werd het alleen maar minder", concludeerde Bottas in gesprek met Motorsport.com.

De 29-jarige Bottas startte vanaf de tweede positie op het Yas Marina Circuit en kende een prima start, maar werd met nog twintig ronden te gaan door een remfout gepasseerd door Ferrari-coureur Sebastian Vettel en zag even later ook Max Verstappen en Daniel Ricciardo voorbijstreven.

Verstappen kwam bij zijn inhaalactie even in aanraking met de voorwielen van Bottas. De Mercedes-coureur kampte daardoor met een leeglopende band en moest noodgedwongen een pitstop maken, maar hij wilde de Nederlander van Red Bull Racing niks verwijten.

"Het was een eerlijk gevecht. We vochten allebei om een positie en kwamen daarbij met elkaar in aanraking", aldus Bottas, die de vierde plek in de WK-stand verloor aan Verstappen. "Na mijn pitstop wist ik dat mijn race voorbij was. Het verliep dit seizoen niet zoals ik had gehoopt, dus ik ben blij dat het afgelopen is."

Wolff begrijpt teleurstelling bij Bottas

Teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft begrip voor de frustraties van Bottas, die dit seizoen liefst zeven keer op de tweede plek eindigde. Volgens de Oostenrijker kon de Fin weinig doen aan zijn tegenvallende resultaat in Abu Dhabi.

"Valtteri had problemen met zijn remmen en we onderzoeken nog steeds hoe dat komt. We konden in ieder geval wel zien dat de balans in zijn auto weg was", aldus Wolff, die er vertrouwen in heeft dat Bottas in 2019 meer kan laten zien.

"Valtteri heeft een moeilijk seizoen gehad en ik snap dat hij teleurgesteld is. Als de strijd om de wereldtitel eenmaal is beslist, is het heel moeilijk voor een coureur om verder te gaan. Hij heeft de winter nodig om zich weer op te laden en ik weet zeker dat hij dan sterker terugkeert."

De Grand Prix in Abu Dhabi werd gewonnen door Bottas' teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton, die zijn elfde zege van het seizoen boekte. Het podium werd gecompleteerd door Vettel en Verstappen.