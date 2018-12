Fernando Alonso werd na zijn laatste wedstrijd in de Formule 1 overladen met complimenten voor zijn loopbaan en rijstijl. De Spanjaard kon zijn carrière in Abu Dhabi echter niet afsluiten met punten en kreeg zelfs drie strafpunten wegens roekeloos rijden.

De 37-jarige tweevoudig wereldkampioen, die volgend seizoen aast op de zege in de Indy 500, werd na zijn elfde plaats naar het rechte stuk begeleid door racewinnaar Lewis Hamilton en nummer twee Sebastian Vettel.

Beide coureurs vochten de afgelopen jaren verbeten duels uit met de geslepen Spanjaard en maakten nu enkele donuts met hem.

"Het is prachtig geweest om met deze kampioenen te hebben mogen strijden", zei de McLaren-coureur. "Het is een voorrecht geweest. Ik zal altijd een fan blijven van deze sport."

Hoewel Alonso in zijn laatste seizoenen vaak kritisch is geweest over de Formule 1 en zijn team McLaren, kijkt hij tevreden terug. "Het zullen veel mooie herinneringen voor me blijven", zei hij tegen Sky Sports.

"Het hele pakket van de Formule 1 is een fraaie reis voor me geweest. Ik ben op jonge leeftijd begonnen en heb onder alle omstandigheden en in alle auto's kunnen strijden."

Alonso jaagt vol op 'Triple Crown'

Door de successen van Alonso is de Formule 1 in zijn thuisland Spanje ook veel groter geworden. "Voor ik begon, was dit een land zonder Formule 1-traditie. Mijn vader was geen racer, dus ik kan alleen maar tevreden zijn met wat ik heb bereikt. Ik kom ooit terug, misschien als bezoeker of commentator."

De 32-voudig GP-winnaar sluit nog altijd niet uit dat hij nog eens achter het stuur van een Formule 1-wagen kruipt. "Ik weet het echt niet. Ik heb nu een pauze nodig, een nieuwe uitdaging. Ik wil vechten voor de 'Triple Crown'."

Die 'Triple Crown' kan Alonso pakken als hij de Indy 500 wint. Dat is na zijn zeges in de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans de laatste race die hij nog moet winnen om die officieuze prijs te pakken.

"Misschien voel ik dat ik voor 2020 wel weer een volledig jaar wil racen, in de IndyCars of in de Formule 1. Misschien keer ik terug, maar misschien ook niet."

Alonso was in zijn laatste race nog zo wanhopig op zoek naar één WK-punt, dat hij een aantal keren van de baan raakte in zijn jacht op de tiende plaats. Het lukte de coureur van McLaren niet de Deen Kevin Magnussen voorbij te rijden, waardoor hij op de elfde plaats finishte. Zijn rijstijl leverde Alonso achteraf nog drie strafpunten op.