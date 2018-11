Max Verstappen kon niet anders dan content zijn na zijn derde podiumplek in de laatste race van het seizoen. Hij eindigde in Abu Dhabi voor de vijfde race op rij op het ereschavot.

Lang zag het er niet goed uit voor de 21-jarige coureur van Red Bull Racing, aangezien hij na een slechte start terugviel naar plek tien.

"Ik was goed weg, maar daarna schoot de motor in een veiligheidsstand", legde hij direct na de race uit. "Ook na de herstart na de safetycar-periode had ik er last van, maar uiteindelijk is het goed gekomen."

Verstappen vocht op de baan nog even met Esteban Ocon om de achtste plaats. De twee kwamen twee weken geleden in Brazilië nog met elkaar in aanraking, wat Verstappen de zege kostte.

"Het was niet makkelijk om me terug naar voren te vechten. Bovendien moest ik vroeg naar binnen, maar ik kon ook niet anders. Het was geen makkelijke race."

In de slotfase pakte Verstappen de Fin Valtteri Bottas in de strijd om plek drie, waarna hij relatief eenvoudig naar het podium reed. "Al was mijn zicht in de laatste rondes niet goed. Er zat olie op mijn vizier, omdat een coureur van Toro Rosso een lek had."

'Rijstijl na Monaco niet aangepast'

Ondanks zijn moeizame start van het seizoen, waarbij hij een aantal crashes veroorzaakte, eindigt Verstappen als vierde in de WK-stand.

De coureur gaf aan na de Grand Prix van Monaco, waarbij hij in de laatste training zijn auto aan puin reed, zijn stijl te hebben gewijzigd. Die opmerking trok hij zondag na de race in Abu Dhabi in.

"Om eerlijk te zijn, nu mag ik het toch zeggen want het seizoen is toch afgelopen, heb ik niet zoveel veranderd. Ik heb mooi meegeluld met iedereen", zei hij tegen Ziggo Sport.

"Soms zit het gewoon even tegen en dan zit je in zo'n negatieve spiraal. Dat kan gebeuren. Misschien heb ik in sommige situaties gedacht: weet je wat, nu er toch zoveel gezeik is kan ik me beter maar een beetje inhouden. Maar verder heb ik niet echt dingen aangepast."