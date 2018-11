Max Verstappen is zondag in de Grand Prix van Abu Dhabi als derde geëindigd. De coureur van Red Bull Racing knokte zich na een dramatische start naar het podium. De zege in de slotrace van het seizoen was voor Lewis Hamilton.

Door zijn derde plaats eindigt Verstappen het seizoen als nummer vier in de WK-stand, zijn beste prestatie ooit. Hij passeerde Valtteri Bottas in de stand.

Hamilton ging tijdens de race al vroeg naar binnen, maar lag na de pitstops gewoon aan de leiding. Hij reed onbedreigd naar de zege. Sebastian Vettel mocht als nummer twee mee met Hamilton en Verstappen het podium op.

Voor veel coureurs was de wedstrijd in Abu Dhabi hun afscheid uit de sport of van hun team. Fernando Alonso, die stopt, eindigde als elfde. Daniel Ricciardo, die naar Renault overstapt, kwam als vierde over de streep. Kimi Räikkönen, van Ferrari naar Sauber, viel uit.

Verstappen kent slechte start

Verstappen was bij de laatste race van het seizoen vertrokken vanaf de zesde plaats, maar kende een dramatische start. Hij lag na de eerste serie bochten op de tiende plaats.

De race werd vervolgens opgeschrikt door een zware crash van Nico Hülkenberg. De Duitser kwam in aanraking met Romain Grosjean en vloog over de kop. Het duurde vervolgens even voor de Renault-coureur uit zijn auto was, maar hij kwam er zonder schade vanaf.

Het ongeval zorgde wel voor de komst van de safetycar, die na vier rondes weer naar binnen ging. Verstappen moest daarna flink knokken met Esteban Ocon, de man die hem in Brazilië nog aantikte, om naar de achtste plek te mogen. Dat lukte hem na enkele pogingen.

Uitslag GP Abu Dhabi 1. Hamilton (GBr) Mercedes



2. Vettel (Dui) Ferrari +2,581



3. Verstappen (Ned) Red Bull +12,706



4. Ricciardo (Aus) Red Bull +15,379



5. Bottas (Fin) Mercedes +47,957



6. Sainz (Spa) Renault +1.12,548



7. Leclerc (Mon) Sauber 1.30,789



8. Perez (Mex) Force India 1.31,275



9. Grosjean (Fra) Haas +1 ronde



10. Magnussen (Den) Haas +1 ronde

Räikkönen beëindigt laatste Ferrari-race in mineur

Even later zat de laatste race van Räikkönen bij Ferrari erop. De Fin had ineens geen vermogen meer en zette zijn auto op het rechte stuk stil. Dat leidde nu tot een virtual safetycar. Onder anderen raceleider Lewis Hamilton ging naar binnen voor een pitstop en kwam achter Verstappen als vijfde terug op de baan.

De Brit leek de Nederlander direct te passeren, maar Verstappen knokte zich terug. Pas toen de Red Bull-coureur in de achttiende ronde naar binnen ging, kwam de wereldkampioen langszij.

Terwijl er halverwege de race een buitje viel, overigens lang niet heftig genoeg voor regenbanden, was Marcus Ericsson de volgende uitvaller. Ook de Sauber-coureur was bezig aan zijn (voorlopig) laatste race, aangezien hij overstapt naar de IndyCar-klasse.

Hamilton na stop Ricciardo terug aan leiding

Toen ook Ricciardo in de 34e ronde zijn stop maakte, kwam Hamilton eindelijk terug aan de leiding. De Australiër viel zelf terug naar plek vijf, achter zijn teamgenoot Verstappen. Die kwam daarna in gevecht met Valtteri Bottas, die na een foutje was teruggevallen naar de derde plaats.

Met nog achttien rondes te gaan wist Verstappen zich langs de Fin te worstelen en de derde plek over te nemen. De Mercedes-coureur moest vlak daarna ook Ricciardo aan zich voorbij laten gaan en zocht maar meteen de pits op voor een tweede stop.

Verstappen leek in de slotfase nog met zijn teamgenoot af te moeten rekenen, maar Ricciardo kwam niet meer in de buurt van de Nederlander, die zo na een dramatische start alsnog naar het podium mocht.