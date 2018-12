Fernando Alonso voelt zich ongemakkelijk bij alle loftuitingen aan zijn adres in Abu Dhabi, waar hij afzwaait als Formule 1-coureur. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dat het weekend snel voorbij is.

Alonso's team McLaren koos er in aanloop naar de laatste Grand Prix van het seizoen voor om in een speciale kleurstelling te rijden. Alle medewerkers dragen speciale T-shirts en zullen voorafgaand aan de race van zondag een erehaag vormen. Ook wordt een afscheidsfeestje georganiseerd.

"Al die odes maken me wat verlegen. Ik ben meer verlegen dan men denkt en hoop dat dit allemaal snel voorbij is", zei een eerlijke Alonso zaterdag na de kwalificatie tegen Autosport.com.

De 37-jarige Spanjaard houdt er niet van om in de belangstelling te staan, maar beseft dat hij er niet aan ontkomt. "Ik zou graag willen verdwijnen tot maandag, maar ik moet hier zijn en er een beetje over praten."

'Blij dat ik kon afsluiten met 21-0'

Alonso is wel blij met de manier waarop zijn laatste kwalificatie verliep. Hij drong in tegenstelling tot McLaren-teamgenoot Stoffel Vandoorne door tot de tweede sessie en start zondag in zijn afscheidsrace als vijftiende.

"We overleefden Q1. Dat was een verrassing en geen onderdeel van ons plan. Ik reed een goede ronde en ben blij dat ik weer op de limiet kon rijden", aldus Alonso, die niet te beroerd was om te wijzen op zijn balans met Vandoorne in de kwalificaties van 2018. Hij was de Belg bij ieder raceweekend de baas.

"Ik heb het jaar perfect afgesloten: 21-0 met dezelfde auto in de kwalificatie. Volgens mij heeft niemand dat gepresteerd en het is mooi dat ik dat in ieder geval heb."

De beste prestatie van Alonso in zijn afscheidsjaar is een vijfde plek bij de openingsrace in Australië. Ook in Bahrein, China, Azerbeidzjan, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en Singapore reed hij in de punten.

Hamilton emotioneel na poleposition

Wereldkampioen Lewis Hamilton pakte poleposition in Abu Dhabi en dat deed de Mercedes-coureur veel. "Het was een emotionele kwalificatie voor me, want het was de laatste met deze auto", zei de Brit op het Yas Marina Circuit.

"Deze auto was misschien wel de fijnste die ik heb gehad. Dit jaar is een emotionele achtbaan geweest. Er is geen beter gevoel dan het beste uit jezelf halen."

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd. In de voorgaande edities domineerde Mercedes op het Yas Marina Circuit. Vorig jaar ging de overwinning naar Valtteri Bottas, voor teamgenoot Hamilton. Alonso werd toen negende.